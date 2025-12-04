Ferraz tenía en junio la denuncia por presunto acoso sexual en Torremolinos El expediente interno abierto por la denuncia contra el líder socialista en el municipio malagueño lleva meses paralizado

Alberto Gómez Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:01 Comenta Compartir

El PSOE federal recibió el pasado 8 de junio una denuncia interna por presunto acoso sexual contra Antonio Navarro, secretario general del partido en Torremolinos, concejal en el Ayuntamiento y diputado provincial. La militante que firma el escrito —cuyo nombre este periódico omite para preservar su identidad— asegura haber sido víctima de comportamientos «machistas y misóginos» por parte del dirigente. El partido abrió expediente tras recibir la denuncia e incluso llegó a entrevistar a la denunciante, pero desde entonces el procedimiento lleva meses paralizado y sin resolución.

Según el documento, al que ha tenido acceso SUR y presentado electrónicamente, la militante describe un «modus operandi» consistente en enviarle mensajes de contenido sexual y reaccionar «con desprecio o perjudicándola laboral y socialmente» cuando rechazaba sus insinuaciones. La denunciante afirma que no es la única afectada y aporta al partido un listado de compañeras que «han sido víctimas directas o conocen a alguna». Este diario ha contactado con dos de estas mujeres.

La militante que ha elevado su denuncia a la Fiscalía entregó al PSOE una batería de mensajes de WhatsApp que considera probatorios. El Órgano de Acoso del PSOE abrió el expediente tres días después de la denuncia y mantuvo una reunión telemática la semana siguiente. Sin embargo, afirma no haber recibido «ni una sola comunicación» desde entonces, pese a que el protocolo interno establece un plazo máximo de tres meses para la instrucción.

«Mi situación de indefensión y vulnerabilidad es extrema», expone en el texto. Asegura que Navarro tiene por hábito «merodear por los lugares donde desarrollo mis rutinas», lo que le genera «gran ansiedad» y la ha llevado a tomar medicación y a evitar actos políticos. La denunciante ya advirtió por escrito de que, si el partido no actuaba, acudiría a la justicia ordinaria «para evitar que otras mujeres sigan pasando por lo mismo», como finalmente ha hecho.

El escrito menciona también los recientes escándalos machistas que afectaron al PSOE estatal y recuerda que, tras ellos, Pedro Sánchez anunció la mejora de los protocolos internos contra el acoso. La militante afirma que un caso como el suyo «no puede quedar tapado» y pide medidas urgentes para apartar a Navarro de sus responsabilidades orgánicas e institucionales.

Consultado por este periódico, Navarro rechaza todas las acusaciones, niega haber acosado a ninguna militante y sostiene que se trata de «una venganza política».