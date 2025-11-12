El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su salida del Tribunal Supremo. EP

Las 10 frases claves del fiscal general ante el Supremo

Álvaro García Ortiz convirtió su declaración por el caso González Amador en un monólogo medido al milímetro, sin preguntas ni vacilaciones, donde reivindicó su papel como garante del honor de la Fiscalía

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:00

Comenta

Álvaro García Ortiz acudió al Tribunal Supremo sin toga, pero con el control absoluto de la escena. Durante más de una hora, el fiscal general ... del Estado convirtió su declaración en un monólogo donde apenas hubo preguntas y sí muchas afirmaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido el dueño de una tienda de moda de El Parchís, en Gijón, por sustracción de ropa
  2. 2 Rastreo en los montes de Tineo con perros y drones para encontrar a Tomasín: lleva desaparecido «días»
  3. 3 El crimen del ganadero de Ribadesella: dos meses con más incógnitas que certezas
  4. 4

    La operación contra los narcos que tirotearon a la Policía en Toledo suma ocho detenidos y nuevos registros en Gijón
  5. 5

    Hablan los vecinos de Tomasín en Tineo: «Vivía encerrado, pero sabías que estaba porque daba gritos por las noches»
  6. 6

    El cerco fiscal a los grandes tenedores de vivienda afecta a 479 propietarios en Asturias
  7. 7

    Prisión para uno de los narcos detenidos: el sicariato que operaba desde Gijón
  8. 8 Pelea a botellazos y con sillas por los aires: detienen a tres radicales del Sporting en Gijón y a 13 del Racing en Santander
  9. 9

    Cuenta atrás para la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo
  10. 10 Los Javis se separan tras trece años de relación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las 10 frases claves del fiscal general ante el Supremo

Las 10 frases claves del fiscal general ante el Supremo