Las frases que deja Julio Anguita para el recuerdo

Sábado, 16 de mayo 2020, 22:07

Julio Anguita fallecía este sábado a los 78 años tras permanecer unos días ingresado en el hospital víctima de un infarto del que no pudo recuperarse.

Militante del Partido Comunista (PCE) e Izquierda Unida, Anguita deja para el recuerdo una serie de frases:

«¡Yo soy rojo! Soy partidario de la revolución, de negar lo existente. Yo no asumo los valores del sistema. Soy un antisistema».

«El que al perder el coche oficial sienta que ha perdido su vida, es tonto químicamente puro. Un indigente moral y, si se me permite la palabra, un gilipollas».

«España es un país que se pone delante de un toro, pero ve un libro y sale corriendo».

«La gente que vuelve a votar a ladrones es responsable de lo que está pasando».

«El PSOE es una izquierda de estampilla y va siempre detrás de la derecha».

«En España sobra el dinero, pero hay que ir a por él. Está en cuentas de Suiza».

«Tengo 74 años, estoy en la ancianidad, no creo en Dios en absoluto. Y vivo bien. No me hace falta».

«Mi hijo mayor, de 32 años, acaba de morir, cumpliendo sus obligaciones de corresponsal de guerra. Ha sido un misil iraquí, pero es igual. Malditas sean las guerras y los canallas que las hacen».

«Pedir más democracia dentro del capitalismo es como pedirle a un tigre que se haga vegetariano».

«Las religiones son uno de los peores ingredientes que las humanidades han ido produciendo».

«... pensar que sobre la base del PSOE se puede construir una política social avanzada es estar en el error y no haber aprendido nada de la experiencia de la historia de las últimas décadas ni aprender nada de ucál es la auténtica esencia de la socialdemocracia».

«Alguien dijo que la Guerra Civil la ganaron los curas y la perdieron los maestros. Acertaron plenamente con el aforismo».

«El ejemplo venezolano es bueno para esa zona del continente, pero no es exportable».