El futuro fallo del Constitucional no garantizará la vuelta de Puigdemont

El futuro fallo del Constitucional rechazando las líneas maestras del recurso que el PP presentó en septiembre contra la ley de amnistía y avalando gran ... parte de esta polémica normativa podrá suponer un alivio político para el Gobierno en su relación con Junts pero –coinciden todas las fuentes consultadas- no deja, ni mucho menos, expedito el regreso a Cataluña de Carles Puigdemont. El Tribunal Supremo, de acuerdo con estas mismas fuentes, va a seguir manteniendo intacta su tesis de que el borrado judicial aprobado en junio de 2024 para los participantes en la intentona secesionista de 2017 no afecta a la malversación en la que incurrieron los líderes del procés.

Y que esta posición no va a variar, al menos a corto y medio plazo, ya que el borrador redactado por la vicepresidenta Inmaculada Montalbán no entra en este asunto, que no fue planteado, por el PP, ya que entendió que la interpretación del Supremo era la acertada y no podía ser cuestionada.

En el Supremo recuerdan que el máximo intérprete de las leyes es este «solo y exclusivamente» este tribunal, y no el Constitucional, cuya función es supervisar si los textos son conformes a la Carta Magna. Y el alto tribunal mantiene inamovible, al menos por el momento, su tesis de que sí que hubo malversación en el procés, ya que líderes de aquella intentona sí que se lucraron al no tener que desembolsar de sus bolsillo los gastos que conllevó aquella ofensiva independentista.

La Sala de lo Penal del Supremo – después de que en verano de 2024 el instructor Pablo Llarena rechazara por dos veces los recursos de los condenados del procés, de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía- reivindicó el papel de sus integrantes como «intérpretes» máximos de la ley. «Solicitar de esta Sala que interpretemos la Ley de Amnistía sin otra referencia que la que proporciona la voluntad del legislador es pedir que abdiquemos de nuestra función como jueces», porque «no basta con la voluntad política para amnistiar un hecho», apuntaron los jueces del alto tribunal. Estos magistrados dejaron que «las leyes no pueden interpretarse como un mandato verbal dirigido por el poder político a los jueces», sino que debe ser sometida «a una interpretación judicial».

Y la interpretación que el Supremo no ha cambiado ni un ápice, argumentaron en esta sede este lunes, al tiempo que recordaron que fue el propio legislador, ante el temor de que Europa no avalara una amnistía de delitos económicos muchas veces relacionados con la corrupción, el que introdujo la salvedad de que no cabía el borrado de la malversación con lucro propio. En su articulo 1, apartado B, la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña establecía que el borrado para la malversación, pero «siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento, así como cualquier otro acto tipificado como delito que tuviere idéntica finalidad».

«El 26 de junio no pasará nada»

El propio abogado de Puigdemont este mismo lunes se mostró pesimista sobre un pronto regreso de su cliente tras conocer el sentido del borrador presentado por la magistrada progresista Inmaculada Montalbán. Gonzalo Boye enfrió las expectativas y señaló que el pleno del 24, 25 y 26 de junio sobre la ley de amnistía no resolverá que el president en el exilio pueda volver a Cataluña, si no simplemente avalará la constitucionalidad de la ley.

En una entrevista este lunes en RAC1 avanzó que la sentencia no cambiará nada «porque siempre hemos tenido claro que la ley era constitucional». Y avisó que «el 26 de junio no pasará nada porque la sentencia no puede hablar por la aplicación de la amnistía, solo la constitucionalidad. Solo significará que la ley es constitucional».