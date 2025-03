El futuro de Podemos sin Pablo Iglesias

Miguel Ángel Alfonso Madrid Domingo, 28 de marzo 2021, 00:23 Comenta Compartir

Pablo Iglesias participará este martes en su último Consejo de Ministros como vicepresidente segundo, apenas algo más de un año después de «asaltar el cielo» y entrar en la Moncloa. Pero su inesperada decisión de abandonar el Gobierno para concurrir a las elecciones madrileñas del próximo 4 de mayo no solo ha alterado el tablero político nacional, también abre una nueva etapa en Podemos después de anunciar que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, será la candidata del partido morado a las próximas generales, siempre que las bases refrenden la decisión.

Díaz, que no es militante de Podemos y tiene carné del PCE ?(abandonó Izquierda Unida en el verano de 2019), asumirá desde la vicepresidencia tercera las tareas políticas que ha ejercido hasta ahora Iglesias como cabeza de la delegación del sector morado en el Ejecutivo, además de encargarse de la interlocución directa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sin embargo, aún no está claro que Díaz vaya a ocupar también la secretaría general del partido, que Iglesias ostentará durante, al menos, el próximo año, como asegura a este periódico uno de sus colaboradores cercanos. El todavía líder de Podemos siempre sostuvo que la siguiente persona en alcanzar ese cargo sería «una mujer» y, más recientemente, que la ministra de Hacienda sería «la primera presidenta del Gobierno de España».

En el partido consideran que la decisión de Iglesias de emparejar su anuncio de retirada del Gobierno al de su sucesión, que ya llevaba «meses» preparando, propiciará una transición «tranquila» y «sin sobresaltos». Sobre todo después de que la Asamblea Ciudadana celebrada en 2020 -y conocida coloquialmente como Vistalegre 3- reforzara su liderazgo, acallara las voces críticas que aún representaba el sector de Anticapitalistas que encabezaba Teresa Rodríguez, y apuntalase las bases para la transformación de las estructuras de Podemos en las de un partido tradicional (se acabó con la limitación de mandatos y suprimió el sueldo mínimo para todos sus cargos).

Díaz cuenta con la vitola de ser la tercera ministra mejor valorada en los sondeos, tras las socialistas Margarita Robles y Nadia Calviño. Imagen positiva que también comparten en el PSOE. Su candidatura a las generales, afirman además en Podemos, «se verá lanzada por su trabajo a lo largo de la presente legislatura».

Respecto a Iglesias, tras hacerse efectiva el pasado viernes la renuncia a su acta de diputado, quedarían dos incógnitas por resolver. En el PSOE están convencidos de que no tomará posesión como parlamentario de la Asamblea de Madrid a no ser que un vuelco en los resultados le sitúe en la presidencia de la región tras el 4-M, un extremo sobre el que no se pronuncian en Podemos. Por otra parte, tampoco ha fijado aún la forma ni las condiciones en la que se producirá su relevo en la secretaría general de la formación.

El todavía vicepresidente segundo siempre ha expresado su intención de volver a dar clases en la Universidad. «Para mí la política no es una profesión», confesó en una entrevista a este periódico. Sin embargo, Iglesias viene reiterando en las últimas semanas que debe estar «allí donde sea más útil para el partido», una frase con la que no se puede descartar un regreso a la primera línea si la situación lo requiriese en un futuro.

Relevo generacional

Mientras tanto, una segunda generación de líderes que ya ocupen cargos relevantes en las instituciones se abre paso en Podemos. La secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, será nombrada ministra de Derechos sociales en sustitución de Iglesias este martes por la tarde o el miércoles. «Van a estar gratamente sorprendidos de su capacidad de trabajo», afirmó el viernes el portavoz parlamentario del partido, Pablo Echenique, después de que la ministra de Economía, Nadia Calviño, reconociese que le «cuesta entender» que Iglesias «no tenga ganas de afrontar el trabajo que queda por hacer».

En Madrid, una previsible inhabilitación por la condena derivada de unos disturbios en un desahucio evitó que Isa Serra fuera la candidata a las autonómicas, pero también está llamada a asumir puestos de responsabilidad en Podemos, como Noelia Vera o Nacho Álvarez, actuales secretarios de Estado de Igualdad y de Derechos Sociales, respectivamente.