La renuncia de Llamazares a repetir aboca a IU de Asturias a un escenario de incertidumbre Gaspar Llamazares, el pasado diciembre, en una sala de la Junta General del Principado. / EFE / A. MORANTE Dimite como diputado y portavoz y no competirá en las primarias, lo que obliga a la coalición a replantear su estrategia a cuatro meses de las urnas ANDRÉS SUÁREZ OVIEDO. Martes, 22 enero 2019, 04:55

Las candidaturas de los partidos asturianos a las elecciones autonómicas de mayo no serán objeto de un mero retoque cosmético sino de una intervención quirúrgica en toda regla. Ya se había ratificado el relevo en PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos y Foro y ayer se produjo la confirmación de que tampoco repetirá Gaspar Llamazares al frente de IU. El debate interno venía carcomiendo las estructuras de la coalición en los últimos meses, en medio de un conflicto durísimo con la dirección federal que lidera Alberto Garzón, y Llamazares optó finalmente por retirarse de la carrera y además con efectos inmediatos. No solo no optará a las primarias sino que renuncia a su acta de diputado y a la portavocía en la Junta General. Seguirá, eso sí, haciendo política dentro de Izquierda Abierta, el partido del que forma parte en el seno de IU, y de Actúa, la plataforma creada para buscar espacios más amplios de acuerdo en este espectro ideológico. En distintos ámbitos de IU se da por seguro que concurrirá con Actúa a los comicios europeos de la primavera, aunque él no ha se pronunciado aún a ese respecto.

La situación se había tensado mucho en los últimos días, sobre todo a raíz del expediente abierto por la dirección federal contra Llamazares por su posición en Actúa y la posibilidad de que esta compitiera electoralmente con IU. Los sectores de la coalición en Asturias favorables a que el diputado repitiera como cabeza de cartel le revalidaron su apoyo en un acto reciente en Gijón, pero eso no despejó el panorama. Las cosas se tensaron hasta que la cuerda se rompió después de que el coordinador regional, Ramón Argüelles, verbalizó en público una exigencia a Llamazares para allanar su candidatura: que renunciara a su implicación en Actúa. El horizonte debía despejarse ayer, en una reunión de la dirección, pero por la mañana Llamazares remitió una carta a Argüelles en la que le informaba de que dejaba su escaño y que no competiría en las primarias de febrero.

«Al no disponer de argumentos adicionales frente al expediente libelo de la dirección federal, he decidido disculparme de acudir a una reunión que pudiera entenderse como la continuación del mismo en mi propia organización», relató Llamazares en la misiva, deslizando su malestar con Argüelles. Enmarca su decisión de apartarse sobre la base de no forzar una guerra entre IU de Asturias y la organización federal, con una amenaza de intervención sobre la mesa. «De no hacerlo podría poner a los pies de los caballos a la histórica organización de la izquierda en Asturias, algo que no me perdonaría», apostilló.

El hasta ahora diputado seguirá su labor política a través de Izquierda Abierta y de Actúa

El desenlace de este primer capítulo preelectoral en IU da paso a un escenario marcado por la incertidumbre. «Perdemos a un referente político y público que no tiene sustituto, lo que amenaza nuestras expectativas, que las teníamos, de crecer», razonaba un dirigente 'llamazarista'. Otros, por contra, ven margen para mantener el optimismo si este revés interno se resuelve rápido y bien.

IU era ayer un tobogán de sensaciones. Pocos, prácticamente nadie, cuestiona la valía de Llamazares, pero incluso entre algunos de quienes respaldaban su candidatura imperaba una sensación de incomodidad, de «abandono» después de que se organizara recientemente en Gijón una asamblea de apoyo a su persona y ahora este decidiera echarse a un lado. El «gasparazo», como lo denominaba un veterano dirigente, dejó a muchos cargos y militantes tocados.

¿Y ahora? Hay certezas e incertidumbres. En el primer caso, está confirmado que Jaime Gareth Flórez sustituirá a Llamazares como diputado. En el segundo, todo lo demás. Existe la creencia en IU, tanto en el plano federal como en distintos ámbitos en Asturias, de que Llamazares será el candidato de Actúa en las elecciones europeas, extremo que este no confirma. En cuanto a la lista regional, se trabajará por buscar un número uno que represente a la actual mayoría. Ramón Argüelles se ha puesto a disposición de lo que diga la organización pero es difícil que sea una opción de consenso. Otros apuntan a la eurodiputada Ángela Vallina o a algún alcalde de peso como Aníbal Vázquez o Maximino García, pero nada está decidido y habrá que esperar a superar el 'shock' de ayer para aclarar el horizonte.

Síguenos en: