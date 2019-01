Gaspar Llamazares: «Las medidas disciplinarias de IU son el fracaso de su política» El diputado acusa a Garzón de «chantajear» a la federación asturiana con su intervención si no le sanciona PALOMA LAMADRID Gijón Domingo, 13 enero 2019, 18:05

«Linchamiento personal, exclusión de parte de la pluralidad, centralización administrativa y chantaje a la federación de Asturias con amenaza de intervención si no me sanciona. No se puede hacer peor». Esta es la conclusión del encuentro celebrado hoy en Madrid por la Comisión Colegiada de IU, a juicio de Gaspar Llamazares, por su apoyo a la plataforma Actúa, que se ha saldado, además, con la apertura de un expediente disciplinario. «Al igual que la guerra es el fracaso de la política, las medidas disciplinarias de IU son el fracaso de su política. Ocultan la degradación de la confluencia como disolución subalterna y la crisis de la participación y el pluralismo como consecuencia del sectarismo», señaló el portavoz de la coalición en la Junta General del Principado a través de las redes sociales.

Hace alusión Llamazares a la aprobación por parte del órgano ejecutivo central de un documento en el que se niega la personalidad jurídica de IU de Asturias. O lo que es lo mismo, la dirección de Alberto Garzón ha dado el primer paso para la intervención del partido en esta comunidad. Por su parte, la Coordinadora Federal emitió un comunicado en el que, en representación de todas sus federaciones y de la organización en el conjunto del país, «manifiesta su preocupación por los hechos descritos en el expediente abierto a Gaspar Llamazares y otros militantes que han declarado públicamente el apoyo a candidaturas de otros partidos que competirán electoralmente contra las candidaturas aprobadas por nuestra organización en los próximos comicios europeos, autonómicos y municipales«.

Desde el punto de vista del máximo órgano directivo de la coalición, «es una anomalía muy grave la existencia de cargos públicos de IU que al mismo tiempo promueven y forman parte de organizaciones que compiten electoralmente con las legítimas candidaturas de IU, tanto en la federación en la que desempeñan sus cargos y responsabilidades como en otras distintas». U Un hecho «grave y desleal» que vulnera los derechos de la militancia en las federaciones y «tiene incidencia en el ámbito estatal competencia de IU Federal», por lo que justifica la toma de decisiones por parte del conjunto de la dirección de Madrid.

El equipo de Garzón admite que todas las federaciones tienen «plena autonomía política para decidir cómo gestionar la organización en su territorio, siempre de acuerdo a los estatutos y preservando el proyecto federal y los acuerdos adoptados democrática y legítimamente por nuestra organización». Pero insta a los asturianos a que, «dentro de sus legítimas competencias, contribuyan a la resolución de esta anomalía y actúe para hacer cumplir los acuerdos de los órganos y los estatutos de IU Asturias e IU Federal a fin de que se salvaguarden los derechos de la militancia de IU en todo el país».

Por el momento, la cúpula directiva de la coalición no ha impuesto medidas cautelares contra Llamazares, pero ha pasado la pelota a IU de Asturias para que solucione el asunto. Según fuentes del partido en la región, la documentación está ahora en manos del servicio jurídico para conocer cuáles pueden ser las repercusiones de la decisión adoptada por el equipo de Garzón.