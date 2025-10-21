El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Efe

La Generalitat presiona a Montero para que ceda con la financiación singular de Cataluña

El Govern admite que sin un acuerdo sobre financiación no tendrá presupuestos

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 21 de octubre 2025, 16:41

La negociación para dotar a Cataluña de una financiación singular podría estar entrando en su última fase. Las conversaciones se producen a tres bandas, entre ... el Gobierno central, el catalán y Esquerra Republicana y están en juego los Presupuestos del Estado y los de la Generalitat. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dio este lunes a entender que podría haber un acuerdo pronto, mientras ERC habló de avances en alguno de los puntos importantes.

