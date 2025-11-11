El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La central nuclear de Cofrentes, en Valencia. EFE

El Gobierno se asoma a una votación 'in extremis' por el cierre de las nucleares

El Congreso manda un coche al Senado a por las enmiendas a la ley de movilidad sostenible, mientras el Ejecutivo tira de calculadora con la incógnita de Junts y Coalición Canaria

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 11 de noviembre 2025, 19:17

Comenta

La votación el jueves de las enmiendas que el PPintrodujo en el Senado sobre la ley de movilidad sostenible será una muestra palpable de las ... dificultades que el Gobierno tiene para sacar adelante cualquier proyecto legislativo en la fase actual de la legislatura. Estas incluyen, entre otras cuestiones, derogar el calendario del cierre de las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres), Ascó (Tarragona) y Cofrentes (Valencia), congelar las tasas aeroportuarias de Aena y la recuperar las indemnizaciones por retraso y cancelaciones del AVE de Renfe.

