El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
El ministro para la Función Pública, Óscar López, este martes en una comparecencia posterior al Consejo de Ministros en la Moncloa.
'Caso Begoña Gómez'

El Gobierno rechaza regular el papel de la pareja del presidente porque «no es un cargo público»

El ministro Óscar López alega que los familiares de los políticos ya están sometidos a suficiente «escrutinio» y se ven «perjudicados» por unas circunstancias que ellos no han elegido

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 17:51

Comenta

El Gobierno sigue sin creer necesario aprobar un estatuto o código ético que regule la figura del cónyuge del presidente del Gobierno. Este martes, el ... Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de Ley de Administración Abierta, incluido en el Plan de Acción por la Democracia que Pedro Sánchez anunció en 2024, tras aquellos cinco días de encierro en la Moncloa que siguieron a la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir diligencias previas contra su mujer, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Según el jefe del Ejecutivo, la norma marcará «un antes y un después» y extremará las exigencias de transparencia, integridad, participación pública y rendición de cuentas de las Administraciones. Pero en ella, de nuevo, no hay nada que vaya a afectar a su mujer o a las parejas de futuros inquilinos de la Moncloa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Grave accidente en Las Regueras: cuatro heridos al caer con su coche por un desnivel de 30 metros
  2. 2

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  3. 3 Borja Jiménez ya es el nuevo entrenador del Sporting de Gijón
  4. 4 El Sporting ultima el fichaje de Borja Jiménez para salir de la crisis y relanzarse
  5. 5 Detenido después de propinarle un puñetazo a un policía local en Avilés
  6. 6 Cazado a 237 kilómetros por hora en la autovía del Cantábrico en El Franco
  7. 7

    Vox, sobre la educación en Asturias: «Esto es perversión de menores»
  8. 8 Roban en un bar de Oviedo a punta de pistola la madrugada del pasado sábado
  9. 9

    Borja Jiménez, un entrenador «moderno y ambicioso», hecho a sí mismo
  10. 10

    Estalla la tensión entre enfermeras y médicos a raíz de la huelga del pasado viernes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Gobierno rechaza regular el papel de la pareja del presidente porque «no es un cargo público»

El Gobierno rechaza regular el papel de la pareja del presidente porque «no es un cargo público»