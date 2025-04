El hermano de Pedro Sánchez declara durante media hora y solo responde a su abogado

El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, ya ha salido de los juzgados de Badajoz tras media hora de comparecencia ante la ... jueza Beatriz Biedma. Una visita en la que la magistrada trata de averiguar si medió en la creación del puesto de trabajo y posterior cobertura que terminó desarrollando el exasesor de Moncloa Luis Carrero.

Ha prestado hoy declaración por segunda vez dentro de la instrucción que desarrolla el juzgado número 3 de Badajoz para determinar si la Diputación amañó su contrato. Con unos minutos de adelanto sobre la hora en la que estaba previsto que se iniciase la declaración, prevista para las 9.30 de la mañana, ha llegado a los juzgados de Badajoz David Sánchez Pérez-Castejón, el hermano de Pedro Sánchez. Y no lo ha hecho por la puerta trasera a bordo del coche de su letrado, como lo hizo en su primera declaración, sino que lo ha hecho en un turismo del que se ha bajado antes de recorrer a pie los 50 metros que separan la avenida José Caldito Ruiz de la puerta de acceso al edificio.

La instructora Beatriz Biedma lo citó en un auto dictado el 13 de marzo para aclarar si pudo cometer delitos de tráfico de influencias y prevaricación por enchufar a Luis Carrero en el puesto de coordinador de actividades transfronterizas. Como quedó claro en el informe de la UCO que analizó los correos electrónicos entre los dos, colaboraban en el programa Ópera Joven antes de que Carrero trabajara para la Diputación y hablaban de la incorporación del segundo a la institución provincial antes incluso de que se convocara la plaza. A través de los correos, según la jueza, «pudiera entenderse que ambos daban por sentado la incorporación de Luis Carrero al citado puesto 23 días antes de la publicación de las bases para la cobertura del mismo», cuenta el periódico Hoy.

La jueza quiere saber si David Sánchez «habría utilizado su influencia en la Diputación de Badajoz para obtener un beneficio propio, al conseguir que la persona que extraoficialmente ya le ayudaba actividades en el proyecto Ópera Joven fuera contratada por la Diputación y pasara a auxiliarle directamente trabajando con él en su mismo despacho».

Por este motivo, y para saber si Carrero habría utilizado la influencia derivada de su amistad íntima con Sánchez para conseguir la creación y posterior acceso al puesto, llama también a declarar a Luis Carrero. Este ha sido muy discreto desde el inicio de la investigación y no ha efectuado declaraciones públicas.

Pero, además, el hermano del presidente del Gobierno tendrá que aclarar también las dudas surgidas por su búsqueda de vivienda a través de la plataforma AirBnB. El empresario local Ignacio Sánchez Rubio aportó pantallazos de una conversación en la que consultó sobre un piso en Badajoz por un periodo de tres o cuatro meses, pero que planteó la posibilidad de un arrendamiento más prolongado por trabajo. Esa conversación tuvo lugar el día de antes de la entrevista del proceso de selección y, por tanto, antes de que pudiera saber que iba a ser contratado.

De ahí que la jueza considere que «parece ser que ya sabía que el puesto iba a ser para él, antes de que ni siquiera se hubiera entrevistado a todos los candidatos ni se hubiera propuesto a ninguno para la adjudicación del puesto, lo que no hace sino reforzar la tesis de que el puesto fue creado para esta persona determinada». Además, coincide la fecha de entrada en el inmueble aportada en la búsqueda, entre el 10 y el 15 de julio, con la fecha en que después firmó el contrato: el 10 de julio.

Este viernes también prestará declaración por primera vez el diputado de Cultura y secretario local del PSOE, Ricardo Cabezas. La jueza lo ha llamado como imputado para que responda a las preguntas sobre el proceso de creación y cobertura del puesto que terminó desempeñando el exasesor de Moncloa, Luis Carrero.

Biedma también preguntará por este proceso administrativo al director del área de Cultura, Manuel Candalija. Este declarará como imputado por segunda vez. Lo hará después de que la UCO haya encontrado un correo electrónico en el que Carrero dice haber hablado sobre su incorporación al puesto 23 días antes de que la Diputación lo convocara y señalara que Candalija le había dicho que se podría incorporar en noviembre, que fue cuando la plaza salió a concurso y cuando Carrero optó al puesto. Fue el único en presentarse a esta comisión de servicio por un año más otro de prórroga que termina el 31 de diciembre. Pudo presentarse porque es funcionario.

Tras su primera declaración, Candalija informó al juzgado que Luis Carrero le dejó en su mesa los informes manuscritos por David Sánchez con el balance actual de sus actividades. Esos informes, que tenían firma manuscrita y no digital, están bajo el punto de mira de la jueza Beatriz Biedma, quien sospecha que se hicieron después de que ella los solicitara.

Único testigo

Este viernes solo una persona responderá a las preguntas de la jueza como testigo. Es la directora de orquesta Cristina de Frutos, que declaró en un medio de comunicación que le dijeron que la plaza era para el hermano del presidente del Gobierno y que esto le hizo dudar si presentarse a la entrevista. «Cuando me dijeron que se presentaba David Sánchez, también me dijeron que la plaza era para él», afirmó en El Confidencial.

Es la segunda aspirante a la plaza que presta declaración, dado que hace semanas lo hizo Nersés Avakimyán. Este dijo que tuvo una entrevista de solo 15 minutos y que no vio las notas.

Los directores de los dos conservatorios de la Diputación han reconocido ante la jueza este mes que escucharon «rumores» meses antes de la convocatoria efectiva de la plaza de que esta sería ocupada por el hermano de Pedro Sánchez, que entonces no era todavía presidente del Gobierno. David Azagra, como reza su nombre artístico, no tenía hasta entonces ningún vínculo personal ni profesional con Extremadura.

No recordaba la entrevista

La primera declaración de David Sánchez ante el juzgado tuvo lugar en enero. Contestó a la jueza que no recordaba qué le preguntaron en la entrevista de trabajo. «Si me dice si recuerdo exactamente qué me preguntaron, pues no».

Sin embargo, la resolución que le adjudicó el puesto en la Diputación hacía hincapié en que fueron sus respuestas a esa entrevista las que inclinaron la balanza a su favor frente a los otros diez candidatos. Estos otros tenían alguna relación con los conservatorios de Badajoz o Extremadura.

Sánchez, en cambio, dijo no conocer la ciudad antes de llegar para el trabajo. Aludió a su gusto por la zona portuguesa del Alentejo, donde precisamente se encuentra Elvas, localidad fronteriza donde adquirió una casa.

Explicó que aspiró al puesto porque estaba en paro y que encontró la oferta a través de buscadores como Google y plataformas especializadas cuando se hallaba en Milán tras finalizar un máster.

La declaración se prolongó durante noventa minutos, aunque se viralizaron unos cortes en los que no supo responder qué era la Oficina de Artes Escénicas (de la que era jefa antes de dimitir) ni dónde estaba ubicada.

Con anterioridad a esos titubeos, Sánchez había explicado que en 2017 recibió un despacho en uno de los conservatorios, pero tras un año de excedencia en Tailandia, se encontró que estaba ocupado en 2021. No le dio importancia. «Me comprometí a cumplir unos objetivos que están desvinculados de un espacio físico». La jueza insistió: «¿Es normal, David, que siendo usted un personal de alta dirección, no tenga un despacho propio?». «Eso no es una apreciación que yo le pueda decir», respondió.

A preguntas de la jueza identificó a Ángel Seco y Luis Carrero como sus colaboradores. Dijo que compartía despacho con el último. Fue entonces cuando la jueza puso la lupa sobre este, de quien tenía un correo electrónico en el que se dirigía a Sánchez como 'querido hermanito'. A raíz de ahí abrió la investigación que tiene este viernes un nuevo capítulo con más declaraciones.

«La plaza estaba dada»

Este viernes, también ha pasado por el juzgado la directora de orquesta Cristina de Frutos, que ha ratificado sus declaraciones. «La plaza estaba dada», aseguró.

De Frutos ha atendido a los medios de comunicación tras su interrogatorio, que se ha prolongado unos 45 minutos. La instructora del Juzgado de Instrucción número 3 le ha citado como testigo, después de que De Frutos dijera en un medio de comunicación que sabía que la plaza estaba dada a Sánchez y que, a pesar de que dudó si acudir a la entrevista, finalmente asistió. En esta apenas le formularon preguntas.

«Creo que no hubo igualdad de oportunidades porque no me preguntaron nada y, según la resolución (de adjudicación del puesto de trabajo), a la persona seleccionada (David Sánchez) le seleccionaron precisamente por las respuestas a sus preguntas».