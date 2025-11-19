El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, sale de los juzgados de Badajoz. J. V. Arnelas
Caso Azagra / Hermano del presidente del Gobierno

El hermano del presidente recusa a los magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz

David Sánchez considera que los magistrados están contaminados por haber resuelto recursos en la fase de instrucción

Rocío Romero

Badajoz

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 15:49

Comenta

El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, recusa a los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz que formarán la ... sala que le enjuiciará entre el 9 y el 14 de febrero por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa en su contrato y en el de su colaborador, Luis Carrero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Asaltan otros tres chalés en Gijón, uno de ellos con una mujer mayor dentro
  2. 2 El Chaflán, de Gijón, reabre con la «esencia de siempre» y cachopos descapotables
  3. 3 Herido de gravedad un motorista de 19 años en Gijón
  4. 4

    El Ayuntamiento de Gijón restaurará la piscina y las pistas polideportivas de la Universidad Laboral
  5. 5

    Un quinto sin ascensor bloquea el tratamiento de cáncer de Pablo en Gijón: «Es triste que su salud dependa de un piso»
  6. 6 Alerta alimentaria por listeria en embutidos distribuidos en nueve comunidades, entre ellas, Asturias
  7. 7

    La compraventa de vivienda cae en Asturias lastrada por la menor oferta y la subida de precios
  8. 8 Un camión vuelca de madrugada en una calle de Oviedo y corta cuatro carriles
  9. 9 Almeida se despide: «Me voy con los deberes hechos y la conciencia tranquila»
  10. 10

    Oscar Cortés, una operación a estudio para el Sporting de Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El hermano del presidente recusa a los magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz

El hermano del presidente recusa a los magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz