Ignacio Prendes defiende extender a dos años la tarifa plana de los autónomos

El cabeza de lista de Ciudadanos al Congreso por Asturias, Ignacio Prendes, eligió Lugones (Siero) para explicar las medidas de su partido destinadas a las Pymes y a los autónomos, a quienes definió como «unos héroes del día a día a quienes cuesta mucho levantar la persiana de su negocio». Por ello, les avanzó las medidas que incluye el programa de Ciudadanos de cara a mejorar sus condiciones actuales. Tras recordar que su partido ya impulsó en 2017 una ley de mejora de los autónomos, explicó que en estas elecciones llevan un nuevo «plan naranja» para ayudarles.

Bajo dicho epígrafe, Prendes enumeró la extensión de la tarifa plana durante dos años, el derecho a conciliación y a no cotizar durante los dos años siguientes a ser padres, y a que no tengan que pagar el IVA de aquellas facturas que no hayan cobrado. «Somos la gran fuerza generadora de empleo», recalcó.