Simpatizantes de Junts Pel Sí celebran los resultados. R. C.

El independentismo evita conmemorar el día que se lanzó al precipicio

Diez años de las elecciones 'plebiscitarias' del 27-S, que aceleraron el 'procés'

Cristian Reino

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:13

Hace justo diez años, el 'procés' se aceleró hasta la colisión de octubre de 2017. El momento en el que el independentismo perdió los frenos ... fue la cita con las urnas del 27 de septiembre de 2015. Por primera vez, Convergencia (Unió ya se había separado) y Esquerra se presentaron juntos bajo una misma marca, Junts pel Sí, que agrupó además a los líderes de la ANC y Ómnium Cultural. El único actor relevante que no se sumó fue la CUP.

