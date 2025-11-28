El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La interventora de la UCM, María Elvira Gutiérrez-Vierna, durante la Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid. EP

La interventora de la Complutense exculpa a Begoña Gómez ante Peinado por la cátedra

Declara que la firma de los pliegos técnicos del máster se realizó de acuerdo con las normas de la universidad y que no se exige cualificación específica

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:45

Comenta

Balón de oxígeno judicial para Begoña Gómez. La interventora de la Universidad Complutense (UCM), María Elvira Gutiérrez-Vierna, ha descartado este viernes ante el juez ... Juan Carlos Peinado que la esposa del presidente del Gobierno, investigada por cinco delitos, actuase de forma irregular al firmar los pliegos de contratación para patrocinadores de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC). El proyecto que ella codirigió en la universidad madrileña entre 2020 y 2024.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Piqué se vuelve a calzar las botas para ayudar a su Andorra y puede estar en El Molinón
  2. 2 Un restaurante de Gijón llega a la final de la Mejor Pizza de España
  3. 3 Los padres de Mael, el niño gijonés amputado de manos y pies, piden soluciones para garantizar la escolarización del menor: «Necesita ayuda»
  4. 4 Parking gratuito en el centro de Gijón y en La Arena para promover las compras navideñas
  5. 5

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  6. 6

    El Ayuntamiento de Gijón estudia prohibir los patinetes eléctricos en los autobuses
  7. 7 Herido grave un motorista de 53 años que quedó atrapado bajo un coche en Avilés
  8. 8 El ultra del Sporting detenido por vender droga los días de partido afronta siete años de prisión
  9. 9

    El Gobierno de Asturias gastará este año 60 millones más para cubrir la subida salarial a los empleados públicos
  10. 10

    Nueva Ley de Salud Mental de Asturias: una oficina para proteger los derechos de los pacientes, ingresos voluntarios y política de «contenciones cero»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La interventora de la Complutense exculpa a Begoña Gómez ante Peinado por la cátedra

La interventora de la Complutense exculpa a Begoña Gómez ante Peinado por la cátedra