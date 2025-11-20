El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Efe

La condena al fiscal general, una victoria del Estado de Derecho

A la espera de conocer la concreta motivación de la sentencia debemos subrayar tres aspectos

Javier Tajadura Tejada

Javier Tajadura Tejada

Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:32

El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general a dos años de inhabilitación especial para el ejercicio de su cargo por la comisión de un ... delito de revelación de secretos. El Alto Tribunal ha hecho público el fallo y queda pendiente la redacción final de la sentencia que surtirá plenos efectos cuando sea notificada formalmente a las partes. Por primera vez en nuestra historia, un fiscal general se ve obligado a abandonar el cargo como consecuencia de una condena penal.

