El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sánchez anuncia un embargo de armas a Israel y ocho medidas más contra el «genocidio» en Gaza
Carolina Perles en un avance de la entrevista que pretende prohibir Ábalos Telecino

Una juez abre diligencias tras la petición de Ábalos de prohibir la emisión de la entrevista a su exmujer esta noche

La magistrada ha pedido informes a la Fiscalía después de que el exministro haya reclamado que se secuestre el programa de Telecinco en el que interviene Carolina Perles

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:48

La magistrada María Luisa Prieto, titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid, ha abierto diligencias después de que José Luis Ábalos haya pedido ... que se prohíba la emisión la noche de este lunes en Telecinco de una entrevista a Carolina Perles, la última de las tres exmujeres del exministro de Transportes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un motorista de 71 años en la autovía minera a la altura de Granda
  2. 2 La Peña Azul Wences se planta al ponerle un autocar con publicidad del Sporting para viajar a Covadonga
  3. 3 Un autobús atropella a un hombre en Gijón
  4. 4 Puebloastur, en Cofiño, primer hotel asturiano con categoría cinco estrellas gran lujo
  5. 5 Rajan las neumáticos de una treintena de turismos estacionados en El Berrón, en Siero
  6. 6 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la etapa de la Vuelta que salió de Vegadeo
  7. 7 El fuego vuelve a los montes asturianos en Somiedo, Ponga y Aller
  8. 8

    El regreso de la diáspora: «Aquí somos felices»
  9. 9 La ciudad deportiva del Real Oviedo avanza con paso firme
  10. 10 Álvaro Queipo afirma que las manifestaciones propalestinas en la Vuelta «dan una imagen de nuestra tierra que no se corresponde con lo que realmente somos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Una juez abre diligencias tras la petición de Ábalos de prohibir la emisión de la entrevista a su exmujer esta noche

Una juez abre diligencias tras la petición de Ábalos de prohibir la emisión de la entrevista a su exmujer esta noche