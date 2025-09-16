El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Víctor de Aldama acude al Tribunal Supremo a declarar escoltado por Dani 'Desokupa'. EFE

El juez niega a Aldama viajar a Miami para reunirse con un directivo del equipo de Messi

El presunto conseguidor del 'caso Koldo', que sigue sin revelar su botín oculto en el extranjero por el fraude de hidrocarburos, quería desplazarse a Estados Unidos del 24 al 27 de septiembre por una cita laboral con el Inter de Miami

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 16 de septiembre 2025, 14:48

El enésimo intento del empresario Víctor de Aldama, en libertad con medidas cautelares, de abandonar del país por motivos laborales o de ocio ha vuelto ... a resultar infructuoso. El presunto «conseguidor» del 'caso Koldo', cuyo acuerdo de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción permitió su excarcelación por un millonario fraude de IVA con hidrocarburos, reclamó al juez del Tribunal Supremo permiso para desplazarse a Miami entre el 24 y el 27 de septiembre próximo por motivos laborales. Pero la respuesta del instructor Leopoldo Puente, conocida este martes, ha vuelto a ser la misma: no.

