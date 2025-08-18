El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Begoña Gómez Ignacio Gil

Peinado cita a Begoña Gómez por presunta malversación en la contratación de su asesora

La esposa de Pedro Sánchez declarará el próximo 11 de septiembre y ya figuraba como investigada por delitos de tráfico de influencia, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo

Mateo Balín

Mateo Balín

Lunes, 18 de agosto 2025, 19:16

El juez de Madrid Juan Carlos Peinado persiste en su empeño de mantener abierta la línea de investigación contra la esposa del presidente del Gobierno, ... Begoña Gómez, un presunto delito de malversación de caudales públicos por la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, en verano de 2018. Pese a que el Tribunal Supremo descartó por falta de indicios abrir una causa al actual ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, por estos mismos hechos cuando trabajaba en Moncloa (era secretaria general) después de que Peinado remitiera una exposición razonada contra él, el magistrado no da su brazo a torcer y ha citado a declarar a las dos imputadas.

