El expresidente catalán Jordi Pujol durante un homenaje. EFE

El juicio al clan Pujol por corrupción fiscaliza una era en Cataluña

La Audiencia abre la vista con la duda sobre si el expresident será exonerado deser juzgado por su esta do de salud

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Lunes, 24 de noviembre 2025, 07:29

Comenta

Más de diez años después de que Jordi Pujol provocara un terremoto en la política catalana, al confesar que estuvo décadas sin declarar una fortuna ... oculta en Andorra, llega el juicio contra el expresidente de la Generalitat y contra sus siete hijos. Será un juicio a la saga, pero también a toda una época, la del poder casi absoluto de Pujol en Cataluña durante sus 23 años de presidencia.

