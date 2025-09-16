El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier Hildalgo, cuarto por la izquierda, con Begoña Gómez, tercera por la derecha, en un evento de Wakalua en Fitur en enero de 2020 IE/Africa Center

La justicia ordena a la Oficina de Conflictos investigar si Sánchez debió abstenerse en el rescate a Air Europa

El TSJM comunica al ministerio de Óscar López que debe indagar si el presidente tenía que haberse mantenido al margen en la decisión del desembolso millonario debido al mecenazgo de la aerolínea a las actividades de su mujer

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 16 de septiembre 2025, 17:15

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha comunicado a la Oficina de Conflicto de Intereses que está obligada, por sentencia firme, a investigar ... si Pedro Sánchez debió abstenerse en el debate por el rescate a Air Europa dado el mecenazgo de la aerolínea a las actividades profesionales de su mujer. La resolución ya ha sido notificada a este organismo, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que dirige Óscar López, ante el cual denunció este caso el Partido Popular. La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM ha acordado declarar firme la sentencia que dictó el pasado junio en la que ya zanjó que la Oficina de Conflictos de Intereses debía indagar sobre este asunto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La investigación del crimen del ganadero riosellano se centra en su entorno
  2. 2 Un conductor ebrio choca contra tres vehículos estacionados en Gijón
  3. 3 Los dos acusados de la muerte de José Antonio Justel, antes de salir del pub de Gijón: «Te vamos a matar, primo, primo»
  4. 4 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  5. 5 El mensaje de Leticia Sabater a un pueblo de Asturias: «Vamos a petarlo»
  6. 6 Muere un conductor tras un accidente entre dos coches en la A-8 en Valdés
  7. 7 Muere Robert Redford a los 89 años
  8. 8

    Israel llama a 130.000 reservistas para ocupar Gaza City, donde se cuentan ya decenas de muertos y desaparecidos
  9. 9

    La calle Eleuterio Quintanilla, en Gijón, perderá un carril para compensar la pérdida de aparcamientos en La Serena
  10. 10

    Iván Cortina, ciclista asturiano del Movistar en La Vuelta: «Es triste que te tiren chinchetas a la cara»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La justicia ordena a la Oficina de Conflictos investigar si Sánchez debió abstenerse en el rescate a Air Europa

La justicia ordena a la Oficina de Conflictos investigar si Sánchez debió abstenerse en el rescate a Air Europa