El PP recurre al Constitucional la exclusión de Cantó de su lista electoral

De lo que decida en los próximo días el Tribunal Constitucional dependerá que Toni Cantó vea truncado o no sus planes de ir en la lista electoral del PP de Madrid que encabeza Isabel Díaz Ayuso. Los populares anunciaron este domingo que recurrirán ante la corte de garantías la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número cinco de Madrid que anula la inclusión del exdirigente de Ciudadanos y también del exalcalde de Toledo, Agustín Conde, de su candidatura para el próximo 4 de mayo. La justicia consideró que ambos son «inelegibles» por no haberse empadronado en esta comunidad antes del 1 de enero de 2021, como marca la ley electoral vigente y como había denunciado el PSOE.

Apenas unos días después de que conocerse el adelanto electoral en Madrid –fruto de la fracasada moción de censura de PSOE y Ciudadanos en Murcia–, Cantó daba un portazo a la formación liberal y, a pesar de que anunció su retirada de la política, decidió atender las invitaciones que le llegaban desde la calle Génova para ir en sus listas. Pese a las denuncias iniciales de que no cumplía los requisitos, la Junta Electoral Provincial de Madrid avaló su candidatura y la de Conde, mano derecha de Dolores de Cospedal en el Ministerio de Defensa.

El ente que fiscaliza las elecciones dio su visto bueno al comprobar que la dirección que constaba en sus respectivos DNI era de Madrid, pero sin llegar a comprobar el padrón. Los socialistas solicitaron acceder al expediente de ambos y comprobaron que sus documentos de identidad habían sido expedidos a finales de marzo, después del cierre del censo electoral el 1 de enero,

La sentencia reconoce que tanto Cantó como Conde «ostentan actualmente la condición de ciudadanos de la Comunidad de Madrid» pero el hecho de que ambos cambiaran sus domicilios una vez cerrado el censo electoral implica que «no ostentarían, en modo alguno, la condición de elector, que es un requisito, insoslayable para poder concurrir a las elecciones como candidato». El juez fundamenta su decisión en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que prohíbe ser candidato a quienes efectúen un cambio de residencia desde una circunscripción electoral a otra diferente en fecha posterior al cierre del censo.

Revés para Ayuso y Casado

La decisión judicial supone un revés para la candidatura de Díaz Ayuso, pero también para la dirección nacional del PP, que buscaba dar un golpe de efecto con Cantó para escenificar la reunificación del centroderecha y la absorción de dirigentes de Ciudadanos. Su inclusión en los puestos de salida –ocupa el quinto lugar–, produjo incluso un choque entre Pablo Casado y la presidente madrileña, reacia al fichaje y que no quería colocar en la lista al exportavoz de los liberales en las Cortes Valencianas por encima de sus consejeros. El líder de los populares impuso su criterio.

Tras conocer la sentencia, desde la dirección popular anunciaron el recurso ante el Constitucional y señalaron que el PSOE «está desesperado» y «quiere ganar en los tribunales lo que las urnas le van a negar». El propio Cantó denunció que los socialistas ya intentaron «que los madrileños no votaran este 4-M» al presentar una moción de censura que paralizara la convocatoria de elecciones en Madrid y ha criticado que ahora traten de excluirle. «Mi compromiso es por la libertad. Esté en la lista o no, me dejaré hasta el último aliento. Ahora más que nunca», escribió en Twitter.

Los socialistas arguyeron que sus razones han sido atendidas porque «la ley es clara y la libertad no es saltarse la democracia y la ley». «Ante eso –señalaron desde la candidatura de Ángel Gabilondo– no hay recurso que valga». Podemos tiró de ironía para recordar el pasado de actor del exdirigente de Ciudadanos y aseguró que lo de Cantó en el PP «ha pasado de ser un papelón a un simple cameo».

