El PP de Casado intenta desprenderse de la sombra de la 'Kitchen' ante su convención Levy vuelve a señalar la puerta de salida a Cosidó mientras la dirección nacional promete «contundencia» si se producen «hechos probados» NURIA VEGA Madrid Viernes, 18 enero 2019, 12:54

Hubo un tiempo en el que cada gran cita del PP se veía empañada por un nuevo escándalo de corrupción. Con la renovación de la cúpula, sin embargo, el partido aspiraba a desprenderse de la maldición y del lastre del pasado. Ahora, la última declaración José Manuel Villarejo dificulta el clima a los populares. El excomisario, imputado en la Audiencia Nacional, implicó este jueves directamente al exdirector de la Policía y portavoz de los conservadores en el Senado, Ignacio Cosidó, en la supuesta 'operación Kitchen' de seguimiento de Luis Bárcenas. «Las cosas que leo no me gustan mucho -ha reconocido la vicesecretaria de Estudios, Andrea Levy- y no creo que tengan cabida dentro del PP».

No es la primera vez, ya lo hizo en diciembre, que la dirigente popular señala la puerta de salida a su compañero de filas. «Cada uno tiene que asumir la responsabilidad de sus hechos y, desde luego, pensar que las siglas siempre están por encima de las personas», ha insistido esta mañana en la Cadena Ser. Del mismo modo, la dirección nacional ha reivindicado «la contundencia» del proyecto de Pablo Casado ante cualquier comportamiento inaceptable, afecte a quien afecte. Eso sí, ha matizado Javier Maroto, «siempre que se produzcan hechos probados, cosa que no sucede en este momento».

Fuentes del entorno de Casado ya insistieron en esa idea a finales del año pasado. De tener la certeza de que Cosidó habría sido responsable de la 'operación Kitchen' con ánimo de desactivar los papeles de Bárcenas y proteger la imagen del PP, quedaría fuera del partido en menos de 24 horas. De momento, sin embargo, y mientras no surjan «novedades», el portavoz de los populares en el Senado, que defiende su desconocimiento del caso, tiene previsto participar en la convención que se celebra desde hoy hasta el domingo. Según el programa, mañana sábado moderará un panel bajo el título «Defendemos una legislación eficaz contra la delincuencia y la violencia contra las mujeres».