Llamazares acusa a Garzón de chantajear a IU Asturias para «lincharle» Llamazares, en una marcha de apoyo a la plantilla de Alcoa. / PETEIRO El diputado acusa a Garzón de «chantajear» a la federación asturiana con su intervención si no le castiga por apoyar públicamente a Actúa P. LAMADRID GIJÓN. Lunes, 14 enero 2019, 02:11

«Linchamiento personal, exclusión de parte de la pluralidad, centralización administrativa y chantaje a la federación de Asturias con amenaza de intervención si no me sanciona. No se puede hacer peor». Esta es la conclusión, a juicio de Gaspar Llamazares, del encuentro celebrado ayer en Madrid por la Comisión Colegiada de IU por el apoyo de su portavoz en la Junta General del Principado a la plataforma Actúa, que se ha saldado con la apertura de un expediente y la exigencia a la federación asturiana de tomar medidas contra él.

«Al igual que la guerra es el fracaso de la política, las medidas disciplinarias de IU son el fracaso de su política. Ocultan la degradación de la confluencia como disolución subalterna y la crisis de la participación y el pluralismo como consecuencia del sectarismo», señaló Llamazares a través de las redes sociales tras conocer la resolución del máximo órgano directivo de la coalición de izquierda. El objetivo de esta maniobra es, según el diputado, «desapoderar a Asturias como paso previo a una 'desfederación' o a una gestora en caso de candidatura o actitud desafectada». Para Llamazares, la cuestión ya no se centra en su inclusión o no en las listas electorales asturianas -como es su deseo y el de un amplio sector de la formación en la comunidad-, sino en «si IU y sus militantes son autónomos para decidir por sí mismos y sin vetos ni tutelas».

Según fuentes de la dirección federal, el expediente abierto a Llamazares es similar a un procedimiento judicial, por lo que, mientras no haya un dictamen, los derechos del afectado se mantienen intactos. Así, el portavoz podría integrarse en las listas por Asturias sin problema si antes de su composición no se adopta acuerdo alguno.

«Lo que no tiene ninguna lógica es que Gaspar quiera presentarse por IU cuando defiende un partido -Actúa- que compite contra IU en diferentes ámbitos», manifestó un dirigente de IU federal en referencia a las elecciones europeas autonómicas y municipales, donde también concurrirá la nueva plataforma.