Cospedal se indigna en el Congreso La ex numero dos del PP se queja de que, tras ser imputada horas antes por la Audiencia Nacional, no se le comunicara que se anuló su citación en la comisión parlamentaria que investiga el espionaje policial a Luis Bárcenas Cospedal, este miércoles hoy en el Congreso. / EFE A. AZPIROZ | M. A. ALFONSO Miércoles, 2 junio 2021, 18:41

Máxima indignación de María Dolores de Cospedal en los pasillos del Congreso. La exnúmero dos del PP y ex ministra de Defensa con Mariano Rajoy ha acudido a la Cámara baja esta tarde, donde estaba citada para declarar sobre la 'operación Kitchen', orquestada supuestamente por el Partido Popular para, con fondos públicos de por medio, sustraer a Luis Bárcenas pruebas de la financiación irregular de la formación conservadora.

Cospedal ha llegado a una sala completamente vacía de diputados y apenas acompañada por un puñado de periodistas. E, indignada, se ha quejado ante las cámaras de que nadie le advirtió de que la sesión se había cancelado. Su marido, Ignacio López del Hierro, había comparecido por la mañana, y justo en eso momento uno y otro han conocido que han sido imputados por el juez Manuel García Castellón.

El hecho de estar investigado permite a los investigados no declarar ante la comisión, pese a que la exministra de Defensa ha decidido acudir a la cita por la tarde. Lo que se desconoce es si se hubiese acogido a su derecho a guardar silencio o no.

«No me han avisado. Nadie me ha dicho nada. Esto no puede ser», ha dicho Cospedal. «Esto -ha añadido- es más que un atropello. No hay democracia ni hay nada. Es una cosa increíble».

Sorpresa en la comisión

La noticia de la imputación Cospedal e Ignacio López del Hierro, por delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias, en relación con la operación asumida por el comisario jubilado José Manuel Villarejo para obtener información y documentación de Luis Bárcenas en el momento en el que estaba siendo investigado por el 'caso Gürtel', ha sacudido la sesión de la comisión parlamentaria del caso 'Kitchen', justo cuando comparecía el segundo.

López del Hierro ha asegurado que no le ha «sorprendido» su imputación. «Venía mucho tiempo saliendo en la prensa», ha dicho a preguntas del diputado de Unidas Podemos Ismael Cortés. Esta nueva situación le ha permitido escudarse en que existe un proceso judicial abierto para no responder a las preguntas de los parlamentarios.

Estaba previsto que Cospedal compareciera por la tarde, sin embargo el Congreso ha decidido aplazar su intervención tras conocerse su imputación. De momento, no hay nueva fecha para que acuda a la comisión.

La suspensión fue votada a puerta cerrada tras la sesión matinal de la comisión y sólo el PP votó en contra, ya que sospecha que el PSOE busca alargar los trabajos de la comisión. Vox ya no estaba en la sala.