El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Entrega de los Premios Quini, la gran fiesta del fútbol asturiano
García Ortiz, en un momento del juicio. AFP

La mayoría de asociaciones de fiscales ve satisfechas sus demandas

Solo la Unión Progresistas de Fiscales, a la que pertenece García Ortiz, defendía la inocencia del ahora condenado

Ander Azpiroz

Madrid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:52

Comenta

El juicio y la condena de dos años de inhabilitación para Álvaro García Ortiz tiene una especial trascendencia dentro de la Fiscalía, que por ... lo pronto casi con toda seguridad verá como en breve cambia de responsable. Todas las asociaciones se habían posicionado de antemano a favor de la dimisión de máximo superior nada más confirmarse que se convertía en investigado por la filtración de datos confidenciales de Alberto Gónzález, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Solo la Unión Progresista de Fiscales, a la que está adscrito García Ortiz, respaldó al ahora condenado al considerar que estaba siendo sometido a «una persecución sin precedentes en democracia».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La prostituta que dejó morir a un joven en Gijón afronta dos años de cárcel
  2. 2

    Los integrantes de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias dimiten en bloque tras acumular más de 9.000 horas impagadas
  3. 3 La nieve ya afecta a las carreteras asturianas: cinco puertos requieren cadenas
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5 Fallece Maruja Álvarez Falcón, fundadora de Casa Jamallo
  6. 6 Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio
  7. 7 Fiesta en Gijón por los ocho años de Bella Vida
  8. 8 La predicción de la vidente Benita Joao: este es el número que va a ganar El Gordo de la Lotería de Navidad 2025
  9. 9 El acusado de la muerte del dj Eloy Malnero en Gijón afronta tres años y medio de cárcel
  10. 10 Juzgan a un hombre de 60 años por besar a dos niños durante una fiesta de la espuma en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La mayoría de asociaciones de fiscales ve satisfechas sus demandas

La mayoría de asociaciones de fiscales ve satisfechas sus demandas