Carlos Mazón comparece en el Congreso. Violeta Santos Moura / Reuters

Mazón defiende en el Congreso que no le correspondía a él enviar la alerta el día de la dana

El presidente de la Generalitat valenciana en funciones comparece en una tensa comisión de investigación en la Cámara baja

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:29

Comenta

Tensa comparecencia del presidente en funciones de la Generalitat valenciana Carlos Mazón en la comisión de investigación de la dana en el Congreso. El que ... fuera máximo responsable de la gestión de la comunidad autónoma el 29 de octubre de 2024, fecha de la tragedia que provocó 228 muertes en Valencia, ha vuelto a negar que su entonces consejera de Interior, Salomé Pradas, le solicitara autorización para enviar el mensaje ES Alert cuando ya estaban muriendo personas a causa de la gota fría y ha negado que esa fuera sus responsabilidad. También ha calificado de «bulo» las acusaciones de cambio de versión que ha dado durante este último año sobre su agenda en la jornada de la tragedia y ha defendido que es el «único» responsable político «que ha pedido perdón». «Pensábamos que a las 18:00 horas ya estaba todo acabado, que la UME se encargaba. Es el único error que puedo admitir. No es habitual que los presidentes autonómicos acudan a los Cecopis», ha dicho en la Cámara baja.

