Mazón, preguntado sobre qué le parece que Von der Leyen reciba a víctimas de la dana: «Me parece que me tengo que ir de viaje»

El presidente de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, ha abandonado el Congreso del PPE, el cónclave de los populares europeos en el ... que se ha reelegido a Manfred Weber presidente. Mazón ha permanecido en Feria Valencia apenas dos horas. Ha salido del plenario donde se reúnen los populares hacia las 11 de la mañana. En las puertas se ha hecho fotos con compañeros de partido en la Comunitat y en el resto del país, además de detenerse a saludar al venezolano González Urrutia.

Ha sido a partir de ese momento que al jefe del Consell se le ha acercado un buen número de periodistas. Mazón avanzaba con dificultad mientras intentaba poner en valor la organización del congreso en Valencia así como su confianza en que la Unión Europea «reaccione más rápido que otros» en relación a la transferencia de ayudas por la dana. Precisamente, en ese sentido, ha sido preguntado «qué le parece que Von der Leyen se reúna con las víctimas».

La presidenta de la Comisión Europea se reunirá con una asociación de víctimas el próximo 13 de mayo en Bruselas. Ante la pregunta, Mazón ha respondido, «me parece que me tengo que ir de viaje». Un viaje a Estados Unidos ha sido la razón esgrimida para que Mazón no se quede en el Congreso hasta que, hacia las 13.25 horas se cierre el cónclave con una foto de familia en la que no estará el presidente de la Generalitat, que finalmente tampoco ha intervenido en el evento, en el que sí ha participado la portavoz en el Senado del PP, Alicia García, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, o el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.

Apenas quince minutos después de la marcha de Mazón ha llegado el expresidente del Gobierno, José María Aznar, que ha sido acompañado por Feijóo hasta el plenario.