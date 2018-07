Mercedes Fernández anuncia que apoyará a Soraya Sáenz de Santamaría IÑAKI MARTÍNEZ La presidenta del PP asturiano no seguirá los pasos de Cospedal, a la que apoyó en la primera vuelta de las primarias y que el lunes anunció su voto a Casado | Las asturianas Reyes Hurlé y Esther Llamazares, en la mesa del congreso que elegirá al nuevo presidente de los populares DANIEL FERNÁNDEZ Gijón Viernes, 20 julio 2018, 18:32

Lo hizo en la primera vuelta por María Dolores de Cospedal y ahora, a diferencia de lo que ha anunciado su amiga y exvicesevcretaria general del partido, la presidenta del Partido Popular de Asturias, Mercedes Fernández, dará mañana su voto a Soraya Sáenz de Santamaría. Así lo ha anunciado la líder de los populares asturianos minutos antes de entrar al plenario en el que a las 16.30 horas arrancó el congreso extraordinario del PP en el que los más de 3.000 compromisarios que en él participan decidirán mañana quién será el nuevo timonel del partido: la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría o el exvicescretario de Comunicación del partido, Pablo Casado.

A diferencia de en la primera vuelta de las primeras, cuando Mercedes Fernández hizo campaña a favor de María Dolores de Cospedal, en esta segunda vuelta, ya sin la exministra de Defensa al no haber pasado el corte de las votaciones, la presidenta del PP asturiano optó por la cautela. No quiso pronunciarse en ningún momento, optando en esta ocasión por la neutralidad y lanzando un mensaje de unidad, de la necesidad de que a la cita de hoy se llegara con una candidatura de unidad. Al final no hubo acuerdo.

Aunque Fernández mantuvo esa neutralidad, lo cierto que a lo largo de los últimos días ha dejado mensajes que podían interpretarse hacia donde iría su voto. No fueron pocas las ocasiones en las que insistió en la experiencia de Gibierno de Soraya Sáenz de Santamaría y, sobre todo, el hecho de ser mujer: «Es muy importante que las mujeres tengan su espacio en política», afirmó hace una semana en una visita a Cudillero.

No es menos cierto, también, de que Mercedes Fernández dudó sobre a quien apoyar en esta fase de las primarias, en la que eligen al próximo presidente del PP los mas de 3.000 compromisarios. El pasado fin de semana, antes de recibir la llamada de Cospedal en la que le informó de que anunciaría su apoyo a Pablo Casado --lo hizo el lunes pasado--, Mercedes Fernández se reunió con los compromisarios de Gijón y Avilés para analizar la situación del partido y tratar de alcanzar un criterio común de voto para la cita que acaba de comenzar en Madrid. En estas dos ciudades, Cospedal ganó con una amplia mayoría.

Sin embargo, en esta ocasión, Mercedes Fernández no seguirá la línea que marcó la exsecretaria general. «Creo que los dos candidatos son excepcionales, pero mañana yo voy a votar por Soraya», dijo la presidenta del PP antes de comenzar el cónclave.

Su posición, aclaró, es personal. «No hay ninguna consigna ni nada. Cada uno es libre de votar. A quien me pregunta se lo digo con toda naturalidad y a quien no no voy a buscarle», insistió Mercedes Fernández. Sea cual sea el ganador mañana, la líder de los populares asturianos insiste en la necesidad de que el partido salga unido a partir de mañana y que ambos candidatos integren a sus rivales.

La delegación asturiana en el congreso está formada por 64 compromisarios, 54 de ellos electos el pasado día 5 y diez natos. Entre los delegados se encuentran, además de Fernández, el secretario general del PP de Asturias, Luis Venta, los senadores Fernando Goñi, Ovidio Sánchez y Mario Arias, y los diputados nacionales Susana López y Ramón García Cañal, entre otros.

El congreso del PP que acaba de comenzar en Madrid está presidido por la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor. Dos asturianas, Reyes Fernández Hurlé, vicepresidenta nacional de Nuevas Generaciones, y Esther Llamazares, secretaria general del PP de Avilés, han sido elegidas para formar parte de la mesa del cónclave.