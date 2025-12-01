El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Elisa Mouliaá, acompañada de su abogado, sale de los juzgados de Madrid en abril pasado tras declarar ante el juez Carretero. EFE

Mouliaá pide tres años de prisión a Errejón por presunto abuso sexual continuado

La defensa de la actriz reclama además 30.000 euros al exdiputado «por daños morales» por el episodio ocurrido en octubre de 2021, por el que ha sido procesado el acusado

Mateo Balín

Mateo Balín

Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:40

Comenta

La defensa de la actriz Elisa Mouliaá ha presentado su escrito provisional de acusación contra Íñigo Errejón, procesado por un delito sexual cometido presuntamente en ... octubre de 2021. El abogado de la acusación particular de la causa, que se ha instruido en un juzgado de Madrid, ha reclamado tres años de cárcel al exdiputado y exportavoz de Sumar por supuesto abuso sexual continuado. Se trata del ilícito vigente antes de la reforma del Código Penal con la introducción de la ley del 'solo sí es sí'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  2. 2 Vídeo | Así fue el atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón
  3. 3 Confinado durante cuatro horas un barrio de Arriondas por la fuga de una sustancia corrosiva de un camión
  4. 4 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  5. 5 La Ruta del Cares, cerrada por un derrumbe
  6. 6

    El ladrón del paraguas: el atracador de la gasolinera de Gijón dejó la huella en el mostrador
  7. 7 La nieve vuelve a condicionar el tráfico en Asturias: estas son las restricciones en las carreteras de montaña
  8. 8 Los autónomos «asfixiados» se manifiestan en Oviedo
  9. 9

    La UME se sumará al cerco a los jabalíes infectados de peste porcina
  10. 10 Feijóo convierte su acto en Madrid en un clamor de «elecciones ya»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Mouliaá pide tres años de prisión a Errejón por presunto abuso sexual continuado

Mouliaá pide tres años de prisión a Errejón por presunto abuso sexual continuado