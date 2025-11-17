El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Marcos Vizcaya desciende del avión en el aeropuerto de Sondika tras rematar la negociación del Estatuto de Gernika en Madrid en 1979. E. C.

Muere el exportavoz del PNV Marcos Vizcaya a los 78 años

Fue una figura clave en la redacción del Estatuto de Gernika y se salvó de milagro del accidente aéreo en el monte Oiz

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:40

Comenta

El exportavoz del PNV en el Congreso Marcos Vizcaya ha fallecido este lunes a los 78 años. Principal referente de los peneuvistas en Madrid durante ... la Transición y uno de los grandes artífices del Estatuto de Gernika aún vigente, el abogado natural de Gorliz se retiró muy pronto de la actividad pública, en 1986, justo antes de la escisión que dio lugar a EA. Alineado con el sector crítico, prefirió alejarse de la política y regresar a su carrera profesional, aunque años después participó en varios actos del partido presidido por Xabier Arzalluz.

