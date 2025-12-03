El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras EP

Junts despacha las últimas cesiones de Sánchez: «Estamos donde estábamos»

Los posconvergentes valoran el gesto de Sánchez pero reclama el cumplimiento íntegro de los acuerdos

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 09:15

Junts ha valorado este martes el intento realizado ayer por Pedro Sánchez de «reiniciar el diálogo» después de que hace un mes los postconvergentes decidieran ... romper las relaciones. La formación nacionalista evitó una reacción en caliente el lunes para responder al presidente del Gobierno. Optó por la prudencia y la respuesta ha llegado este martes, 24 horas después. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha valorado el 'mea culpa' entonado por Sánchez y su cambio de discurso, asumiendo los incumplimentos, pero los junteros han reclamado el pastel entero y mantienen la ruptura. «No cambia la posición de Junts. Estamos donde estábamos», ha asegurado. «Mantenemos la posición», ha reiterado. «Que nadie se confunda», ha advertido.

