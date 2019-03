El PP se ve obligado al encaje de bolillos en sus listas tras desatarse la tormenta El candidato del PP a la presidencia del Gobierno en las elecciones del próximo 28 de Abril, Pablo Casado, en la Plaza de Toros de Valencia. / Efe La dirección nacional desplaza de la lista del Congreso a la del Senado a su número uno en Baleares para calmar el malestar en el territorio NURIA VEGA Madrid Miércoles, 20 marzo 2019, 19:50

Abierto el plazo para la presentación de las candidaturas, el PP aún ultimaba este miércoles sus listas al Senado. En varias organizaciones provinciales confirmaron que el proceso de confección de las planchas electorales no está en absoluto exento de tensión. El malestar es más o menos intenso dependiendo de la zona geográfica. En algunas direcciones reconocen que han echado en falta más capacidad de «escucha» de la cúpula nacional. Y sostienen que después de que Génova designara a sus números uno para el Congreso, ha sido necesaria una tarea de encaje de bolillos para intentar conciliar los deseos del equipo de Pablo Casado y los de los territorios.

El caso balear, por incluir una rectificación pública, fue el más notorio. La dirección nacional anunció el viernes a última hora que María Salom sería la cabeza de lista y el sábado fue ratificada en un acto público en Madrid. Fuentes populares se reconocieron extrañadas y molestas. Esa no era la propuesta regional. El sábado, el presidente del PP en las islas, Biel Company, se limitó a señalar que el «máximo responsable» de las listas era Pablo Casado y que la organización territorial había «aportado su visión».

Hoy, sin embargo, una rectificación calmó las aguas. Génova accedió a un cambio. Salom ha sido reubicada como candidata al Senado. Y en su lugar, Margalida Prohens, concurrirá de número uno al Congreso el 28 de abril. «Una descoordinación», quiso zanjar Company con ánimo de poner fin a la polémica.

La delicadeza

Fuentes populares señalan que el malestar en Baleares no es un hecho aislado. Reprochan a Casado y a su entorno el no haber tenido más en cuenta a las direcciones regionales y provinciales para la designación de los cabezas de lista de cada circunscripción. Cuestionan incluso que los «fichajes» en algunas circunscripciones vayan a servir para recuperar el voto fugado a partidos como Ciudadanos y Vox, e incluyen a Juan José Cortés, número uno por Huelva, y a la exdiputada popular Cayetana Álvarez de Toledo, cabeza de lista por Barcelona, entre las figuras rescatadas para dar esa batalla. «No sabemos si arrastrarán o no voto, pero, desde luego, su elección ha caldeado al partido», sostuvo hoy un cargo de la formación.

En uno de los territorios creen que el problema reside en una «falta de delicadeza» a la hora de cerrar las listas y apuntan que ya ocurrió en Cantabria con la designación fallida de la exatleta Ruth Beitia como candidata autonómica. Consideran «lógico» que un nuevo líder quiera conformar su propio equipo, pero añaden que la dirección siempre debe tener en cuenta los planes de sus organizaciones territoriales y llegar a un acuerdo previo para que no estalle «la tormenta perfecta».

Todavía hoy en Génova seguían intentando cuadrar las listas. Aunque fuentes del PP habían trasladado que este miércoles se celebraría un acto en Madrid para presentar las candidaturas del Senado, la imposibilidad de cerrarlas a tiempo llevó a la dirección a suspender la convocatoria. Aquellos que no figuran en los puestos de salida de las planchas del Congreso -las encuestas auguran un declive y eso intensifica la pugna por buen lugar- podrían encajar como Fernando Martínez-Maillo y Carlos Floriano en las del Senado. También se prevé incluir a exministros de Mariano Rajoy, es el caso de Juan Ignacio Zoido o Dolor Montserrat, en la papeleta de Europa.