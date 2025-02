Ortuzar renuncia a seguir liderando el PNV tras el pulso con su portavoz en el Congreso

✍️ Euzkadi Buru Batzarreko presidentziarako barne-prozesuaren bigarren itzulira ez pasatzea erabaki dut. He decidido no pasar a la segunda vuelta del proceso electoral interno para la presidencia del Euzkadi Buru Batzar.



