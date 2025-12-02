Otegi: «No he mantenido contacto ni telefónico ni físico con Sánchez. No tendría inconveniente pero no es verdad»
El líder de EH Bildu señala, por el contrario, que en las conversaciones con el PP en los noventa Aznar señaló que Euskadi «podría ser independiente si se hace de manera pacífica»
Jorge Sainz
Martes, 2 de diciembre 2025, 12:54
El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha dado más detalles este martes para negar que se reuniera con el presidente del Gobierno, Pedro ... Sánchez, para cocinar la moción de censura al Gobierno del PP de Mariano Rajoy. «Nunca he hablado con el presidente del Gobierno. Yo en su día dije que conozco a Santos Cerdán y al mismo tiempo digo que no he mantenido contacto ni físico ni telefónico con Pedro Sánchez. No tendría inconveniente en hacerlo pero no es verdad. Todo forma parte de una estrategia golpista, de golpe blando», ha señalado en una entrevista en Radiocable.
El dirigente independentista ha profundizado en su explicación. «Yo me reúno con mucha gente. Alguno se llevaría grandes sorpresas. Dentro de nuestra forma de hacer política también tenemos acreditada una gran discreción. La discreción en nuestro caso es una garantía. Yo estuve muchos años hablando con el PSOE, con Jesús Eguiguren, y nunca salió nada a la luz. Eso nos da cierta autoridad para decir que somos gente honesta y discreta. Y si tenemos que reconocer algo en público lo hacemos con absoluta normalidad».
Otegi, por el contrario, ha recordado los «contactos» de la izquierda abertzale con José María Aznar (PP) a finales de los noventa durante las negociaciones para acabar con la violencia de ETA. «A Aznar hay que escucharle atentamente; representa al Estado profundo. Nosotros tuvimos contactos con Aznar, con Fluxá. Y hablamos de política, de Euskal Herria, de Navarra. Y recuerdo unas declaraciones de Aznar que decía que Euskal Herria podría ser un país independiente si se hace de manera pacifica. Cuando alguien trata de jugar a corto normalmente se equivoca. Evidentemente, todo el mundo ha hablado con nosotros. Hay que tener en cuenta que somos la primera fuerza política de nuestro país y es lógico que todo el mundo habrá interlocución con nosotros».
«Lawfare con Cerdán»
En este sentido, asegura que «estamos convencidos que hay lawfare en el caso Cerdán», por la relación del exsecretario de Organización del PSOE, imputado por corrupción y recientemente excarcelado tras cuatro meses en el cárcel, con él y el independentismo catalán. «No podemos olvidar que hay una operación para devolver al PSOE al régimen del 78. Y hay quien está muy nervioso con ello y quiere devolver al PSOE a los grandes pactos con el PP. Y para ello van a utilizar hasta mentiras. A la corrupción hay que combatirla con absoluta rotundidad. Pero no podemos olvidar que hay una operación para recuperar al PSOE e introducirla de nuevo en las senda de los pactos del 78».
Otegi a Ayuso: «Lamento darle un disgusto, pero ETA desapareció ya hace mucho tiempo»
Arnaldo Otegi también ha criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid por decir que «ETA prepara el asalto al País Vasco y Navarra». «Lo de Ayuso es un disparate. Desprende una profunda ignorancia. Nosotros no asaltamos nada. El problema que tiene Ayuso es que nos vota la gente masivamente, cada vez más. Estamos en una estrategia de seducción democrática y hacemos propuestas que conectan con la mayoría social de este país. Le tengo que dar un disgusto a la señora Ayuso que apela constamente a ETA: ETA desapareció hace ya mucho tiempo. Y ellos no saben hacer política sin apelar a ETA. En este sentido, el secretario general de EH Bildu cree que »el autoritarismo está creciendo en todo el planeta y es un riesgo. Hay que detener a las derechas. Lo social debe ocupar un lugar primordial, junto al parámetro nacional. La agenda de los problemas nacionales tiene que formar parte de la agenda transformadora del Estado».
