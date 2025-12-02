El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO
El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi. D.V.

Otegi: «No he mantenido contacto ni telefónico ni físico con Sánchez. No tendría inconveniente pero no es verdad»

El líder de EH Bildu señala, por el contrario, que en las conversaciones con el PP en los noventa Aznar señaló que Euskadi «podría ser independiente si se hace de manera pacífica»

Jorge Sainz

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:54

Comenta

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha dado más detalles este martes para negar que se reuniera con el presidente del Gobierno, Pedro ... Sánchez, para cocinar la moción de censura al Gobierno del PP de Mariano Rajoy. «Nunca he hablado con el presidente del Gobierno. Yo en su día dije que conozco a Santos Cerdán y al mismo tiempo digo que no he mantenido contacto ni físico ni telefónico con Pedro Sánchez. No tendría inconveniente en hacerlo pero no es verdad. Todo forma parte de una estrategia golpista, de golpe blando», ha señalado en una entrevista en Radiocable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven «en estado de gran nerviosismo» provoca un altercado en un bar en Gijón
  2. 2 Una plantación de marihuana de un vecino, posible causa del incendio con una madre y su bebé heridas en Oviedo
  3. 3

    El Codema quiere convertir un convento de El Bibio, en Gijón, en escuela de 0 a 3 años y centro de Formación Profesional
  4. 4 Cuenta atrás para que los nuevos radares empiecen a multar en Oviedo
  5. 5 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  6. 6

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  7. 7

    El ladrón del paraguas: el atracador de la gasolinera de Gijón dejó la huella en el mostrador
  8. 8

    Comienza la búsqueda de Maritrini y su bebé en la balsa de Ribadesella
  9. 9 Pere Navarro, director general de Tráfico, advierte a los conductores españoles sobre la baliza V16 obligatoria: «No nos equivoquemos»
  10. 10 Pedro Sánchez elogia la gestión de Adrián Barbón: «Hay que aprender de Asturias»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Otegi: «No he mantenido contacto ni telefónico ni físico con Sánchez. No tendría inconveniente pero no es verdad»

Otegi: «No he mantenido contacto ni telefónico ni físico con Sánchez. No tendría inconveniente pero no es verdad»