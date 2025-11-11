El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Parlamento Europeo denuncia que Marlaska «obstaculizó» su investigación sobre el asesinato de los guardias de Barbate

La misión de Bruselas también lamenta que Interior ascendiera a los mandos que mandaron a perseguir con una pequeña zodiac a las potentes narcolanchas

Melchor Sáiz-Pardo
Juan Cano

Melchor Sáiz-Pardo y Juan Cano

Málaga

Martes, 11 de noviembre 2025, 16:30

El Parlamento Europeo denuncia que el departamento que dirige Fernando Grande- Marlaska «obstaculizó» el pasado mayo la misión de la cámara para investigar el asesinato ... de los dos guardias civiles la noche del 9 febrero de 2024 en la localidad gaditana de Barbate, al ser embestida la pequeña zodiac en la que viajaban por una de las potentes narcolanchas que se habían refugiado en el puerto ante el fuerte temporal que azotaba la zona.

