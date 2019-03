Ana Pastor se declara «feminista» en Avilés

«Me he ido haciendo feminista con los años». La presidenta del Congreso, Ana Pastor, señaló ayer que se percató de la importancia de defender la igualdad entre mujeres y hombres a medida que la sociedad avanzaba, pero algunas cuestiones se quedaban estancadas. En el encuentro 'Mujeres ante los desafíos de un nuevo tiempo', organizado por el PP en el Centro Niemeyer de Avilés, la cabeza de lista popular al Congreso por Pontevedra destacó el «esfuerzo titánico» de las mujeres de su generación en favor de adquirir una mayor autonomía. Una autogestión que pasa por «tener formación y educación para luego tener independencia». No se olvidó Pastor de las amas de casa, quienes «se han ganado» esa libertad con su trabajo en el hogar.

En su intervención, además, rechazó que algunos partidos y colectivos «solo hablan de feminismo el 8 de marzo porque está de moda y se callan el resto del año». En este punto, lamentó las críticas vertidas desde la izquierda durante las manifestaciones celebradas en el Día Internacional de la Mujer. Ante el eslogan 'dónde están que no se ven las mujeres del PP', Pastor respondió: «Estoy aquí». No perdió la oportunidad de subrayar que «el PP es reconocido y reconocible por querer la igualdad entre los españoles», con independencia de su sexo y de su lugar de nacimiento. Como ejemplo de este respaldo, desgranó las medidas aplicadas por los populares en sus etapas en el Ejecutivo para favorecer el crecimiento económico y evitar la discriminación de la mujer en el ámbito laboral.

Puso de manifiesto que, cuando Mariano Rajoy estaba en el Gobierno, España lideró la recuperación del empleo femenino y se logró el «hito histórico» de 8,7 millones de mujeres afiliadas a la Seguridad Social. Asimismo, Pastor detalló las propuestas del PP de cara a las elecciones generales del 28 de abril en este terreno, como la gratuidad del ciclo de cero a tres años, la ampliación del permiso de paternidad y la eliminación de trabas burocráticas para que una empresa puede constituirse en cinco días.

01:07 Vídeo.

«Gente moderada»

La presidenta del Congreso también aprovechó para cargar contra las políticas de Pedro Sánchez -«no te gastes lo que no tienes»- y remarcar que el PP es un partido «de gente moderada». «Soy bastante socialdemócrata, partidaria de una sanidad y una educación pública», añadió. En el acto también participaron las candidatas al Principado, la Alcaldía de Avilés y el Congreso: Teresa Mallada, Esther Llamazares y Paloma Gázquez, respectivamente. La primera relató su experiencia como la única presidenta de Hunosa, cargo que ocupó con 39 años. Recordó que tuvo más repercusión el hecho de que fuera mujer a que fuera la más joven en el puesto, lo que consideró «una injusticia». «En el momento en que Mercedes Fernández me propuso para ser presidenta de Hunosa no fue por ser mujer, sino por ser la mejor candidata», señaló, al tiempo que añadió que «tendría que contestar ella».

La presidenta del PP asturiano no participó en el coloquio formado por Mallada, Llamazares y otras dos mujeres empresarias, pero lo siguió desde la primera fila. Mallada también rememoró una anécdota desagradable durante sus años como presidenta de la hullera pública. Cuando un trabajador de la hullera la insultó en un restaurante de La Felguera -«mira dónde está Mallada, esa hija de puta»- y decidió imponerle la sanción más dura de la historia de Hunosa (tres meses sin empleo y sueldo) para cortar de raíz las faltas de respeto.

Llamazares también echó mano de su trayectoria vital para explicar por qué no se sentía representada con muchos elementos de la corriente feminista, como la introducción de cuotas femeninas. Contó que su abuela fue capaz de abandonar a un marido que la maltrataba y buscarse la vida. «Para mí, eso representa el valor de una mujer, la valentía que demostró en aquel momento a la hora de sacar adelante a sus hijos a pesar de las circunstancias», relató. «Nadie nos tiene que dar lecciones de feminismo», aseguró, por su parte, Paloma Gázquez, quien recurrió a una metáfora para explicar su postura: «No queremos que nos den peces, sino cañas para pescar y tener sustento».