Pedro Sánchez pierde la «sonrisa» ante la polémica que salpica a Pepu Hernández El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. / Jorge Núñez (Efe) El presidente del Gobierno evita hablar de la sociedad instrumental de su fichaje pero mantiene su apuesta para Madrid PAULA DE LAS HERAS Enviada especial a Ciudad de México Jueves, 31 enero 2019, 20:22

No ha durado mucho la sonrisa en la cara de Pedro Sánchez al hablar de la candidatura de Pepu Hernández para la alcaldía de Madrid. Un día después de mostrar su entusiasmo por el hecho de que el popular exselecciondor de baloncesto aceptara su propuesta, el presidente del Gobierno se ha desayunado en México, donde se encuentra de viaje oficial, con varias informaciones que apuntan a que, como otro de sus anteriores fichajes, el exministro Màxim Huerta, el deportista también creo una sociedad instrumental para no tributar como IRPF parte de sus ingresos.

Si el miércoles Sánchez no dudo en mostrar alegría durante la rueda de prensa que protagonizó con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, hoy no quiso hablar del asunto, pese a ser abordado por la prensa a su llegada al Ayuntamiento de la Ciudad de México. Eso no significa, no obstante, que vaya a haber una rectificación por su parte. Lo dejó claro la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, desde la sede de la formación.

«Cuando valorábamos la disposición de Pepu a ser candidato yo reflexionaba con otros compañeros que ahora se iba a enfrentar a muchas cosas, entre ellas, a la picadora de carne que es la política», adujo la número dos de los socialistas. Lastra dejó claro además que la dirección del partido mantiene la confianza en su fichaje y se remitió a varios comunicados con los que el equipo del aspirante respondió a informaciones de El Confidencial y El Mundo en los que se argumenta que Hernández está al corriente de sus obligaciones tributarias, que «nunca ha cometido ninguna irregularidad para rebajar ilícitamente el pago de sus impuestos» y que la Agencia Tributaria «jamás» le ha cuestionado por este asunto.

Sánchez mantiene además su intención de presentar el domingo a Pepu Hernández en un acto en el Teatro La Latina, pese a este debate y pese a que en parte del partido no ha sentado bien su falta de neutralidad en el proceso de primarias que está a punto de abrirse. El miércoles el presidente del Gobierno incluso aseguró que votará el día 9. Fuentes del partido confirman, sin embargo, que no puede hacerlo porque no está afiliado en la agrupación de Madrid sino en la de Pozuelo.