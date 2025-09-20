El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El palacete está situado en el número 11 de la céntrica Avenida Marceau. E. Bonet

El PNV celebra en París la entrega del palace incautado por los nazis

El actual EBB, encabezado por Aitor Esteban, se reúne con sus antecesores, incluido Andoni Ortuzar, en un acto cargado de simbolismo

E. Bonet

Sábado, 20 de septiembre 2025, 12:36

El PNV ha celebrado en la mañana de este sábado un gran acto cargado de simbolismo en pleno centro de París para celebrar la entrega ... oficial, por parte del Gobierno central, del palacete del número 11 de la Avenida Marceau. El edificio fue requisado por la Gestapo cuando las tropas nazis entraron en la capital francesa y, 80 años después, el partido jeltzale recupera su titularidad. De hecho, desde primera hora de esta mañana ya ondeaba una gran ikurriña en la balconada del inmueble, que hasta hace unos meses acogía la biblioteca Octavio Paz del Instituto Cervantes.

