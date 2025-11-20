El PNV muestra «perplejidad» por la condena del fiscal general y lamenta la «impunidad» del novio de Ayuso
La portavoz en el Congreso de los jeltzales, Maribel Vaquero, asegura que «la judicialización de la política nos perjudica a todos»
Ander Balanzategi
San Sebastián
Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:43
Las reacciones a la condena del fiscal general por revelación de secretos no se han hecho esperar. Los partidos vascos mueven ficha y el ... PNV ha sido quien, a través de un mensaje en la red social X de su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, ha hecho una primera valoración. «La primera impresión es de perplejidad», ha escrito, y ha preguntado si hay «¿impunidad para quien reconoce haber mentido?», en referencia al novio de Ayuso.
El Tribunal Supremo también inhabilita por dos años a Álvaro García Ortíz y le impone además una multa y una indemnización de 10.000 euros al novio de Ayuso. Un fallo que el PNV «analizaremos en profundidad para poder hacer un análisis sereno». Vaquero ha escrito en ese mismo mensaje que «la judicialización de la política nos perjudica a todos».
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
