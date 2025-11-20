El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Maribel Vaquero este jueves en Sabin Etxea.

El PNV muestra «perplejidad» por la condena del fiscal general y lamenta la «impunidad» del novio de Ayuso

La portavoz en el Congreso de los jeltzales, Maribel Vaquero, asegura que «la judicialización de la política nos perjudica a todos»

Ander Balanzategi

San Sebastián

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:43

Las reacciones a la condena del fiscal general por revelación de secretos no se han hecho esperar. Los partidos vascos mueven ficha y el ... PNV ha sido quien, a través de un mensaje en la red social X de su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, ha hecho una primera valoración. «La primera impresión es de perplejidad», ha escrito, y ha preguntado si hay «¿impunidad para quien reconoce haber mentido?», en referencia al novio de Ayuso.

