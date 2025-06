Podemos afirma que el acuerdo de Sánchez con la OTAN es «una tomadura de pelo»

Podemos no se cree que España vaya a quedar fuera del compromiso de llegar al gasto del 5% en defensa. Al contrario, la formación liderada ... por Ione Belarra cree que el acuerdo anunciado por Pedro Sánchez con la OTAN es una «tomadura de pelo».

Podemos no se cree la versión del Gobierno, que presume de haber logrado flexibilizar el objetivo del 5% del PIB en defensa marcado por la OTAN y sustituirlo por el porcentaje del PIB que considere necesario siempre que cumpla con los Objetivos de Capacidades militares que fueron aprobados por los ministros de Defensa de la OTAN el pasado 5 de junio. El presidente «va a cumplir con todas las exigencias» de la Alianza Atlántica, lo que supondrá un aumento del gasto militar y «recortes» de la inversión en servicios públicos.

La coportavoz de Podemos, Isa Serra, ha acusado a Sánchez de «alinearse con la OTAN, Estados Unidos e Israel» y ha augurado que la cumbre del martes y el miércoles en La Haya solo servirá para «dar más poder al fascista de [Donald] Trump», lo que llevará al mundo al «precipicio y a una tercera guerra mundial».

«La misma foto que vimos en las Azores en el año 2003 de Aznar, Blair y Bush con el inicio de la guerra de Irak la vamos a ver en la cumbre de La Haya entre Meloni, Trump y Pedro Sánchez este próximo miércoles», ha dicho Serra, que ha exigido que España «salga de la OTAN» e impida a Estados Unidos utilizar las bases militares en Morón y Jerez de la Frontera.

El resto de los socios, en cambio, ha celebrado el pacto entre Sánchez y la organización atlántica. La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha afirmado que no habrá «ni rearme ni recortes» y ha subrayado que el Ejecutivo «vuelve a apostar por sus ciudadanos». Desde IU, su coordinador federal, Antonio Maíllo, se ha mostrado satisfecho de la postura española, pero ha pedido a Sánchez ir más allá y rechazar cualquier aumento del gasto militar. «Aquí no se trata de un 5%, que por supuesto es inasumible, ni un 3% ni siquiera un 2%. Estamos hablando que no podemos aceptar el calibre del rearme como forma de establecer un sistema de seguridad», dice Maíllo, que rechaza «normalizar el lenguaje de la guerra».