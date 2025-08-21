El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La exconsellera Salomé Pradas, a su llegada a la Ciudad de la Justicia EP

El Poder Judicial abre una diligencia informativa por la queja de Pradas contra la jueza de la dana

En el caso de que se determine que existe materia disciplinaria, se abriría expediente para investigar la actuación de la magistrada

A. Rallo

Jueves, 21 de agosto 2025, 19:51

El Consejo General del Poder Judicial ha abierto una diligencia informativa para estudiar el escrito de queja presentado por la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, ... contra la jueza que instruye la causa de la dana, según confirman fuentes del CGPJ.

