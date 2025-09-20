El PP denuncia ante la Comisión Europea los fallos de las pulseras antimaltradores

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, defendió ayer la «unidad» y el «valor» de su partido para «dejar atrás un Gobierno», el del ... presidente Pedro Sánchez, que gobierna a la «desesperada» y que supone un «auténtico peligro público» para España.

En un acto en Tenerife, Tellado calificó el presente curso político como «determinante». «Probablemente el más importante de las ultimas décadas, porque puede ser el último de Pedro Sánchez en el poder del peor gobierno de la historia democrática de nuestro país, en donde existe una tarea fundamental que desarrollar por delante», apostilló el dirigente de los populares.

Para reforzar estas duras críticas, el político gallego ha puesto como ejemplo el, en su opinión, «caos y descomposición» con el fallo que implica ahora a las pulseras antimaltrato a víctimas de violencia de género en España. «Hemos sabido que un fallo masivo de las pulseras de maltratadores ha beneficiado a un rosario de ellos. Son tan malos gestionando que compraron las pulseras en AliExpress. Qué metáfora de entender su feminismo», añadió.

Asimismo, confirmó que ayer el Partido Popular elevó esta cuestión a la Comisión Europea ya que, a su juicio, podrían haber «violado hasta cuatro directivas comunitarias» con este fallo. «Perjudicar a las mujeres es ya una seña de identidad de este gobierno. Es el gobierno que más daño ha hecho en igualdad y a las mujeres, y no vamos a parar de condenarlo, porque las ha puesto en peligro», señaló.

Tellado defendió «recuperar el rumbo» en España, para que sea un país en donde se «aprueben los presupuestos», se alivie la carga fiscal de familias, pequeñas y medianas empresas, se emprendan «grandes reformas» y se «devuelva» la limpieza y neutralidad a las instituciones democráticas. «Los españoles nos demandan un cambio urgente», zanjó.