El PP pide 30 años de cárcel para Ábalos

Las acusaciones populares del denominado 'caso Koldo' que lidera el PP han solicitado al Tribunal Supremo que condene al ex ministro socialista José Luis Ábalos ... y a su exasesor Koldo García a 30 años de cárcel cada uno por su implicación en la trama corrupta de la compra de mascarillas al conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.

Las acusaciones (PP, Vox, Manos Limpias, Hazte Oír, Liberum, Adade y Iustitia Europa) además, se adhieren a la petición de Anticorrupción de que cuanto antes se convoque una vistilla para decidir sobre el endurecimiento de las medidas cautelares contra ambos, incluida una posible prisión preventiva con o sin fianza, habida cuenta del aumento del riesgo de fuga dada lo elevado de las peticiones de cárcel, también por parte de la Fiscalía, que ha pedido 24 años para Ábalos y 19 para su exchófer. Estos partidos y colectivos, además de reclamar esa vista, ya anticipan que van a pedir, como ya han hecho sin éxito en otras ocasiones, el ingreso en prisión preventiva incondicional y sin fianza

La acusaciones reclaman asimismo una sentencia condenatoria para De Aldama de 7 años, idéntica pena que pide el Ministerio Público al aplicarle la atenuante de confesión.

El PP y resto de personados acusan a Ábalos y Koldo de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación, mientras a De Aldama no le imputan el de malversación al no ser en el momento de los hechos un cargo o empleado público.