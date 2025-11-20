El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

José Luis Ábalos en una comparencencia parlamentaria Efe

El PP pide 30 años de cárcel para Ábalos

Las acusaciones populares, que lidera la formación de Feijóo, se suman a la petición de la Fiscalía para que se revisen las medidas cautelares del exministro y su asesor

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:38

Comenta

Las acusaciones populares del denominado 'caso Koldo' que lidera el PP han solicitado al Tribunal Supremo que condene al ex ministro socialista José Luis Ábalos ... y a su exasesor Koldo García a 30 años de cárcel cada uno por su implicación en la trama corrupta de la compra de mascarillas al conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.

Top 50
  1. 1 La prostituta que dejó morir a un joven en Gijón afronta dos años de cárcel
  2. 2 La nieve ya afecta a las carreteras asturianas: seis puertos requieren cadenas
  3. 3

    Los integrantes de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias dimiten en bloque tras acumular más de 9.000 horas impagadas
  4. 4 Fallece Maruja Álvarez Falcón, fundadora de Casa Jamallo
  5. 5 Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio
  6. 6 Fiesta en Gijón por los ocho años de Bella Vida
  7. 7 Cuando las piscinas de la Universidad Laboral eran lugar de encuentro de los gijoneses
  8. 8 El acusado de la muerte del dj Eloy Malnero en Gijón afronta tres años y medio de cárcel
  9. 9

    La Universidad Europea opta por ser centro adscrito para poder abrir en Gijón el curso 2027-2028
  10. 10 La predicción de la vidente Benita Joao: este es el número que va a ganar El Gordo de la Lotería de Navidad 2025

