El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo. Efe

El PP solicita al Tribunal de Cuentas un informe sobre los contratos del Gobierno con Huawei de los últimos cinco años

También pide la comparecencia de los ministros José Manuel Albares, Félix Bolaños, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles

C. P. S.

Sábado, 9 de agosto 2025, 13:24

El PP ha solcitado al Tribunal de Cuentas un informe de fiscalización sobre todos los contratos del Gobierno con Huawei durante los últimos cinco años. ... Así lo ha confirmado el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, quien recuerda que el Ejecutivo ha adjudicado contratos de servicios sensibles a empresas chinas, como Huawei o Hikvision, que incluyen desde escuchas judiciales hasta la vigilancia de infraestructuras críticas como las cámaras situadas en la frontera sur de Europa, en Ceuta y Melilla, prácticas que suponen un riesgo de espionaje

