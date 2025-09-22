El PP se vuelca en la crisis de las pulseras

En un momento en que la masacre de Palestina había devuelto la iniciativa política al Gobierno, el PP ha encontrado en la crisis de las ... pulseras antimaltrato una gran oportunidad para volver a marcar la agenda. Los populares consideran que el Gobierno ha cometido una «negligencia culpable» y ha exigido este lunes de nuevo a Pedro Sánchez que destituya a la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Los populares señalan sin miramientos a Redondo, a la que acusan de «haber fallado en su único cometido, que es proteger a las mujeres». «Como mujer y como servidora publica, debería sentir vergüenza», ha apuntado la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, que también ha echado en cara a la ministra sus «insultos» a «abogados, jueces y técnicos» después de «no haber escuchado las advertencias del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial, de jueces, de abogados y de expertos». «Pese a todo, decidió seguir adelante con la licitación de estos dispositivos», ha indicado.

«Son hechos gravísimos. El Gobierno ha fallado de una manera imperdonable no solo por el error en sí, sino porque, cuando fueron advertidos de la situación, decidieron anteponer su propia supervivencia a la seguridad y a la vida de cientos de mujeres que ya tenían bastante con sufrir una situación de peligro», ha insistido Ezcurra.

El PP, que quiere acercarse al voto femenino y minar de paso uno de los baluartes del PSOE, lamenta que Pedro Sánchez «no haya dicho una sola palabra sobre un asunto que le compete muy directamente» y que «el Gobierno ha fallado de manera imperdonable lo peor es que cuando fueron advertidos y conocedores del problema decidieron mirar para otro lado». «Es un caso clarísimo de negligencia política que no admite ni filtros ni tamices ideológicos», ha aseverado Ezcurra, que exige que el Ejecutivo «ponga en manos expertas e independientes la solución a un problema muy grave».

Los populares también han anunciado que este próximo fin de semana reunirán en Murcia a todos sus presidentes autonómicos, un encuentro en el que los dirigentes del PP «se van a conjurar para proteger todo lo que el Gobierno desprotege». Ezcurra ha presumido de que el partido tiene un discurso común en asuntos como la vivienda, la educación, el campo, la financiación o la seguridad y ha adelantado que en esta cita se hará público su nuevo plan de inmigración, que prevé un endurecimiento de las regularizaciones y del arraigo.