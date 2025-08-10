El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La agricultora Ana López revisa la fruta mientras un temporero descarga un capazo, el viernes en Jumilla. Andrés Molina

«Hay que preocuparse más por cómo viven y no por dónde rezan»

Ana López y su hermano, agricultores jumillanos, emplean a decenas de inmigrantes para sacar adelante la cosecha de fruta de hueso

Alberto Sánchez

Jumilla

Domingo, 10 de agosto 2025, 08:07

Ana y Antonio López son la tercera generación de una familia de agricultores de Jumilla que han pasado por todos los cultivos típicos del municipio. ... Ahora manejan alrededor de cien hectáreas de fruta de hueso y estos días recogen los últimos melocotones y paraguayos. Llegan a sacar dos millones de kilogramos por campaña y, en los picos de más trabajo, llegan a emplear a medio centenar de jornaleros. «Esto demanda mucha mano de obra aunque tecnifiques el campo, y se sostiene con la población inmigrante», comenta Ana a este periódico mientras revisa la fruta dañada por el granizo de las últimas semanas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos graves en un accidente en la Autovía Minera
  2. 2

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  3. 3 Herido el conductor de un patinete tras estrellarse en el centro de Gijón contra vehículos detenidos en un semáforo
  4. 4 Extinguen durante cinco horas un incendio en el parking contiguo a la estación de tren de Oviedo
  5. 5

    «Todos los que entran en España violentando las fronteras y delinquen deben ser devueltos»
  6. 6 Consulta la clasificación completa del Descenso Internacional del Sella 2025
  7. 7 La rápida actuación de los bomberos salvó la Mezquita de Córdoba
  8. 8 Walter Bouzán y Bertín Llera devuelven el trono a Ribadesella
  9. 9 Fallece a los 86 años Manuel Sánchez Orois, fundador del Hotel La Polar de Gijón
  10. 10 Los ganadores del Descenso del Sella 2025: «La emoción de este triunfo no se puede describir»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Hay que preocuparse más por cómo viven y no por dónde rezan»

«Hay que preocuparse más por cómo viven y no por dónde rezan»