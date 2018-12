«El programa del PSOE incluirá una oficialidad del asturiano amable, sin imposiciones» Gimena Llamedo, en la sala de juntas de la FSA. / ÁLEX PIÑA Gimena Llamedo, Secretaria de Organización de la FSA: «¿Qué no comparte la derecha y Fade de nuestro presupuesto? Son unas cuentas que dan respuesta a las necesidades de la región» DANIEL FERNÁNDEZ OVIEDO. Sábado, 1 diciembre 2018, 01:30

Gimena Llamedo (Arriondas, 1981) estuvo en primera línea en la negociación presupuestaria. La secretaria de Organización de la FSA y responsable de gabinete de la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, fue la designada por la FSA para dirigir, junto a la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, una negociación que desembocó en un pacto con Podemos e IU que permitirá a Asturias disponer de cuentas en 2019 tras un año de prórroga. Fue un camino duro y que no se fraguó hasta el último minuto. Superado ya este proceso, el PSOE activa el «modo electoral», con la elaboración de un programa que, como desvela en esta entrevista, incluirá la oficialidad del asturiano.

-¿Fue complicado lograr el acuerdo?

-Fueron unas negociaciones largas. Desde los primeros contactos se decidió profundizar en ese trabajo con las fuerzas de izquierda y a partir de ese momento empezamos a trabajar de manera intensa, tanto con IU como con Podemos. Fueron conversaciones largas, duras, pero finalmente se culminó todo con ese acuerdo tan necesario para esta región.

-¿Hubo desencuentros?

-Hasta que conseguimos encontrar el acuerdo, las prioridades y cuestiones que se plantearon en algún momento, especialmente con Podemos, hizo que nosotros no nos moviésemos de nuestras posiciones. Fue el caso del ciclo de 0 a 3. Nuestra prioridad era la extensión de la red, que un servicio como este estuviera en toda la geografía, y ampliar las plazas para dar respuesta a más familias. Y ahí es donde se puso la prioridad.

-¿Hubo algún momento en el que temió porque no hubiera pacto?

-Sí, los hubo. A lo largo de las negociaciones hubo complicaciones y momentos en los que creímos que el acuerdo estaba lejos. La llamada en la que se hace la última propuesta a Podemos fue a las 17.59 horas del lunes, un minuto antes de su reunión para tomar la decisión. Eso demuestra que estuvimos negociando hasta el último minuto.

-Como era previsible, los partidos de la derecha han criticado estos presupuestos, por la baja inversión que contempla.

-Siempre es mejor tener un presupuesto que no tenerlo. El que haya presupuesto el 1 de enero es buena noticia, ellos no lo compartirán, pero tendremos más recursos y una gestión más ágil.

-También el presidente de Fade los ha criticado.

-Y yo me pregunto, ¿qué es lo que no comparten? Es un presupuesto que da respuesta a las necesidades de los asturianos, que apuesta por la mejora de la sanidad pública, como la ampliación del hospital de Cabueñes; que contempla mejoras en la educación pública, con inversiones en institutos... Es un presupuesto que da respuesta a las necesidades de esta comunidad, que mejora la inversión en I+D+i, que también apuesta por el retorno del talento, algo que es importante para el empresariado...

-¿Hubo algún tipo de contrapartida?

-¿A qué se refiere?

-Por ejemplo, avalar la creación de alguna comisión de investigación

-Rotundamente no. En ningún momento en el marco de las negociaciones se habló de ninguna comisión ni se acordó nada en esa dirección.

-Le hago esa pregunta porque algunos apuntan a que la constitución de la comisión de investigación de los cursos de formación se encuadra dentro del pacto presupuestario con Podemos y que ese fue el motivo por el que renunció Carmen Eva Pérez a la portavocía adjunta del grupo.

-Me reitero: no estuvo en ningún momento en la negociación presupuestaria ninguna comisión de investigación y la diputada dimitió en una decisión libre y que respeto.

-Ya han decidido su sustituta: Margarita Vega.

-Es una diputada con una gran capacidad de trabajo y compromiso y a la que deseo mucho acierto y no tengo ninguna duda de que desarrollará su labor de manera muy acertada.

-¿Se han cosido todos los rotos que dejó la crisis en el PSOE por la salida de Pedro Sánchez de la secretaría general en 2016?

-Desde que Adrián Barbón es secretario general de la FSA hemos trabajado siempre por perseguir los objetivos que sean mejores para el partido. Se puede comprobar cómo desde el primer momento hemos dialogado y trabajado codo a codo con todas aquellas personas querían contribuir a la mejora de las propuestas y del trabajo en el partido. Hemos intentado coser todo lo posible. Lo vimos recientemente en la aprobación de un comité electoral donde participan personas que han estado al lado de otras opciones en las primarias.

-Presentó hace una semana Fade sus 22 propuestas por Asturias. ¿Algunas pueden ser incorporadas al programa?

-Las propuestas se están analizando y seguirán analizándose en detalle. Ahora el programa electoral está en fase de elaboración y sería muy prematuro que concretar cuáles podrían incorporarse. Hay algunas en las que podemos coincidir y otras, como ya dijo el secretario general de la FSA, como son las que hacen referencia a la fiscalidad que Fade propone, no.

-¿Estará en el programa socialista la oficialidad del asturiano?

-En nuestro último congreso se aprobó incorporar la oficialidad del asturiano en nuestro programa y así vendrá recogido. Pero nuestra oficialidad es amable, se aleja de las imposiciones. Tiene más que ver con un derecho de preservar nuestra identidad que con una obligación.

-Le hago esta pregunta porque en una reciente entrevista en EL COMERCIO el presidente de Fade exigía a los partidos que dejaran claro si incorporaban la oficialidad, a la que él se opone, en sus programas.

-Pues en nuestro caso ya le queda claro: hemos acordado en un congreso la oficialidad y así irá en nuestro programa electoral. Queda por concretar el modelo, pero insisto que será basado en un derecho, no en imposiciones.

-¿Con qué listas nos sorprenderán? ¿Serán muy renovadas?

--Serán las listas que la militancia quiera. En el último congreso el papel que adquiere la militancia en los procesos de elección de los candidatos cambió al adquirir un mayor papel decisorio de la militancia, que participará en la composición de las listas.

-¿Qué resumen hace, en clave asturiana, de los primeros seis meses de gobierno de Pedro Sánchez?

-Pese al ruido inicial, que no hubo cuando el PP mantuvo paradas las infraestructuras, el ministro Ábalos vino hace unos días con compromisos claros, mirándonos a los ojos y dando respuesta a todas las infraestructuras. Puso fecha de llegada a Asturias del Ave, solventó una cuestión tan importante como el plan de vías de Gijón y un largo etcétera. Demuestra este Gobierno que Asturias es una de sus prioridades.

-Pero desde Transición Ecológica, hasta el momento, todas las señales invitan a pensar lo contrario.

-Desde la FSA seguiremos siempre defendiendo los derechos de los asturianos. Lo hizo el grupo parlamentario en el ámbito de la Junta General y seguirá haciéndolo.

-¿Cómo resume los siete años de Gobierno de Javier Fernández?

-Me siento muy orgullosa de haber formado parte de su Gobierno -Gimena Llamedo fue directora de la Agencia de Cooperación-. Fue un gobierno del que todos los socialistas nos sentimos orgullosos, un ejemplo en la gestión y en que la prioridad son las personas y la inversión social. Yo también formé parte de la ejecutiva de Javier, le respeto y reconozco su labor. Yo discrepé en su momento de una decisión política, pero no impidió que siguiéramos trabajando juntos en una acción de gobierno. Discrepé de una decisión que permitió gobernar a la derecha, pero no como secretario general de la FSA, sino de sus posiciones, y decidí de alguna manera caminar en otra dirección.