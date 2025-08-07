El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mohamed, en su local de frutas y verduras, atiende a varios clientes este jueves. Andrés Molina / AGM

«Nos prohíben el campo de fútbol para dos fiestas musulmanas al año; no tiene sentido»

La comunidad musulmana decidirá en septiembre cómo afrontar la decisión del Ayuntamiento mientras empresarios jumillanos ofrecen sus instalaciones para los rezos

Alberto Sánchez

Jueves, 7 de agosto 2025, 13:20

Lancinha arrastra dos maletas por las calles altas de Jumilla. Nació en un punto indeterminado del cinturón del Sahel, sin especificar un país, pero ... llegó hace cuatro meses a esta localidad del Altiplano murciano tras trabajar como temporero en la fresa de Huelva. Camina hacia la mezquita Al-Nur, en lo alto del pueblo, ajeno a la polémica que ha llevado a Jumilla a los titulares nacionales e internacionales. «No lo sabía, pero que nos prohíban dos fiestas musulmanas al año en un campo de fútbol no tiene sentido», explica extrañado. A pocas horas de la Gran Fiesta de Exaltación del Vino, que da inicio a más de una semana de festejos en Jumilla, el debate en el pueblo no es qué queda por comprar o dónde se cena, sino la última decisión del Ayuntamiento.

