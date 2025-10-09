Prostitutas y mucho 'cash' en los mensajes del 'caso Ábalos': «Jose dice que vayan las dos»

Son centenares de wasaps y 'cash' y transferencias por todos sitios. Una avalancha de mensajes intervenidos en el teléfono de Koldo García que dibujan la ... verdadera vida de José Luis Ábalos más allá de la fachada del ministerio o más allá del pulcro dirigente del PSOE o del diputado. Un continuo trasiego de dinero en metálico o con Koldo como pantalla. Decenas de miles de euros que durante años que gestionaba su asesor, ya fuera para pagar prostitutas o para abonar la pensión de sus hijos. Esos mensajes, a los que ha tenido acceso este periódico, han sido aportados como anexo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al vasto informe patrimonial del Ábalos enviado al Supremo la pasada semana.

Varias de las doce carpetas que incluye este anexo recogen mensajes referidos a las continuas gestiones que Koldo García hacía para contratar o pagar a prostitutas para su jefe. La UCO incluye esos wasaps porque confirman que siempre los abonos a estas mujeres eran en metálico y que siempre era el asesor el que operaba como una suerte de 'cajero automático humano' de su jefe, ya fuera para pagar a las trabajadoras del sexo, ya fuera para cubrir los gastos de los miembros de sus amplia familia fruto de sus tres matrimonios.

Koldo, como hombre para todo, revelan esos mensajes, fue el encargado, por ejemplo, de gestionar los detalles de la particular 'fiesta' del exministro la Noche de Reyes de 2021. «Dice Jose que vayan las dos», le escribió el asesor a «Michel Brasil Valencia», una de las meretrices favoritas del exdirigente socialista, según se infiere de los mensajes. Koldo, en aquella ocasión gestionó y pagó supuestamente el desplazamiento de hasta tres mujeres (DNI incluidos para los billetes) para satisfacer a Ábalos. «Viene la rumana», avisó Michel al exasesor tras una larga conversación vía mensajería.

Otra de la cadena de mensajes recogidos por la UCO para evidenciar el constante flujo de dinero que movía Koldo en nombre de su jefe hace referencia a pagos a esta misma 'Michel' para otras chicas en junio de 2020, cuando todavía era ministro de Transportes. Esta chica brasileña le pasó a Koldo la cuenta de Caixabank de una tal 'Adry' para abonar lo que serían servicios anteriores. «¿Y qué tengo que hacer?», preguntó la mano derecha de Ábalos. «Échale 400», le respondió la prostituta, quien también gestionó con Koldo otros pagos «para Carol en Madrid».